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Нео и Морфеус: подростки избили продавщицу продуктового в Петербурге и украли кусок мяса

Нео и Морфеус: подростки избили продавщицу продуктового в Петербурге и украли кусок мяса

Автор:
31 июля 2023 10:05
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Петербург   избили продовца   кража   криминал   подростки   черные очки   
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Когда добыча уже была в руках, 18 и 20-летний парни потеряли любое уважение к слабому полу. Смелая сотрудница получила несколько сильных ударов ногами и не смогла догнать персонажей.

Сейчас их уже задержали, дело возбудили по статье грабёж — а это потенциально до 7 лет без крутых чёрных очков и понтов на районе.

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Метки: Видео   Петербург   избили продовца   кража   криминал   подростки   черные очки   
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11  комментариев
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924
ruslan d Час назад
Отличный способ реально присесть ...
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57k
Олег 11 минут назад
перед посадкой на полчаса пустить к ним в камеру родственников и мужа избитой продавщицы
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3k
Pill 13 минут назад
Тля, вот уроды. Я понял бы ещё если жизнь заставила. Но это для удовольствия.
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212k
Игорь 15 минут назад
ст.162 ч.2 "Разбой совершенный группой лиц, с причинением вреда здоровью." До 15 лет.
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16k
Shtoppi Полчаса назад
реально биомусор на утилизацию.
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60k
Diego Safari Полчаса назад
18 и 20 лет - подростки? Ну, тогда пусть посидят и повзрослеют...
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23k
sanchesS80 38 минут назад
Если до этого по уголовке не привлекались, то размажут сопли на кулак, поплачутся и получат года 3 колонии-поселения. Максимум по статье редко дают даже за повторное преступление.
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27k
timberium 40 минут назад
ну что, два "петушка" скоро поймут, что вегетарианство не есть зло и будут есть травку на прогулках
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12k
кот базилий 57 минут назад
Сесть за кусок мяса - прямо лучше всякого анекдота.
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7k
rutt 2 часа назад
Торчки.....они такие
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