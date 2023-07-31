Нео и Морфеус: подростки избили продавщицу продуктового в Петербурге и украли кусок мяса

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Когда добыча уже была в руках, 18 и 20-летний парни потеряли любое уважение к слабому полу. Смелая сотрудница получила несколько сильных ударов ногами и не смогла догнать персонажей.
Сейчас их уже задержали, дело возбудили по статье грабёж — а это потенциально до 7 лет без крутых чёрных очков и понтов на районе.
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