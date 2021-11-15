Кукла-металлист дала жару

158
1
1
Забавное выступление уличного артиста и куклы, напоминающей одного из основателей метал-группы «Pantera» Даймбэга Даррелла.
В видео играет песня "The Art Of Shredding" группы Pantera.
Источник:
Ссылки по теме:
- Нюхающая губную гармошку крыса стала героем нового трека музыканта The Kiffness
- Прославившийся ремиксами на видео с животными музыкант выпустил трек с разговорчивым хаски
- Минута славы: парню из толпы дали сыграть на гитаре, на концерте Linkin Park
- Тайские рабочие стали частью нового хита музыканта The Kiffness
- Музыкант The Kiffness создал новый музыкальный шедевр с мяукающим котом
24
Понравилось24
Новости партнёров