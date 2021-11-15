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Кукла-металлист дала жару

Кукла-металлист дала жару (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 10:35
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   кукла   металл   металлист   музыка   уличный артист   
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Забавное выступление уличного артиста и куклы, напоминающей одного из основателей метал-группы «Pantera» Даймбэга Даррелла.
В видео играет песня "The Art Of Shredding" группы Pantera.

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Метки: видео   кукла   металл   металлист   музыка   уличный артист   
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1k
алексей 52 минуты назад
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klop Минуту назад
В светлое время суток не так интересно смотрится.
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Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Ничего «забавного» и оригинального в этом несложном паразитно-монетизационном (?) кривлянии не вижу. Реальное выступление группы Pantera - вот это для меня лично (в своё время) было интересно. Мнение не навязываю - кому-то (судя по восторгу за кадром) и такое в кайф. \_(ツ)_/
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