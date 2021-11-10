Зонт упал на электрические провода и "испарился"

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Подростки запечатлели непродолжительный полет зонта с эффектным финалом. Незаменимая в обиходе многих людей вещь улетела от хозяина и упала на провода возле небольшой автомобильной заправочной станции.
Вжух! И нет зонтика. Видео,предположительно, было снято в одном из городов Бразилии.
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