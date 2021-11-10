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Зонт упал на электрические провода и "испарился"

Зонт упал на электрические провода и "испарился" (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 15:12
Метки: Бразилия   видео   зонт   интересно   короткое замыкание   полет   провода   
485
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Подростки запечатлели непродолжительный полет зонта с эффектным финалом. Незаменимая в обиходе многих людей вещь улетела от хозяина и упала на провода возле небольшой автомобильной заправочной станции.
Вжух! И нет зонтика. Видео,предположительно, было снято в одном из городов Бразилии.

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Метки: Бразилия   видео   зонт   интересно   короткое замыкание   полет   провода   
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640
Максим Ш 50 минут назад
аннигиляция
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25k
Vazari 3 минуты назад
Это у них высоковольтная линия прямо через город проходит? Рядом с АЗС, а под опорой еще и паркуются? Ну ну.
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19k
Юрий 50 минут назад
Квартал остался без света.
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Mr.Adamson

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