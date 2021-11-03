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Любовь с первого взгляда

Любовь с первого взгляда (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 13:35
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Любовь с первого взгляда   видео   добро   любовь   милота   пиво   позитив   
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Никогда не знаешь, где и когда встретишь ту самую единственную и неповторимую. Автор видео попытался поймать банку с пивом и, похоже, влюбился в проходившую рядом девушку с первого взгляда.
— Папа, а как ты познакомился с мамой?
— Она поймала для меня пиво на фестивале!

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Метки: Девушка   Любовь с первого взгляда   видео   добро   любовь   милота   пиво   позитив   
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4k
Ditmar Von Riddel 55 минут назад
Хорошенькая)) В атаку!!
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Рекламщик 22 минуты назад
Улыбка прелесть!
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Александр 41 минуту назад
А где продолжение?!
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Евгений 48 минут назад
Это она его выбрала, а не он её)))
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13k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Ух ты... Сразу жениться надо!
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Станислав 2 часа назад
Дурачок, знакомиться сразу надо было!
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808
Darki 2 часа назад
Милота)
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1k
Fiverknot 2 часа назад
Прелесть=)
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