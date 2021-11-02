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Кашалот - интересные факты

Кашалот - интересные факты (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 19:16
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   звери   природа   
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Кашалот - самый крупный из обитающих на планете хищников. В минувшие века он повергал древних мореплавателей в суеверный ужас, став героем многих легенд и жутких историй.
Кашалот распространен в теплых водах открытых морей и океанов всего мира. Летом самки мигрируют на север, а самцы заплывают как на север, так и на юг, появляясь даже в заполярных акваториях.
Слой подкожного жира толщиной 20 см прекрасно защищает кашалота от холода, позволяя животному поддерживать постоянную температуру тела.
На нижней челюсти сидят 60 зубов, каждый из которых весит около 2 кг. Возраст кашалота определяется по числу ростовых колец на зубах.
В прошлом из зубов кашалота изготавливали клавиши для музыкальных инструментов и пуговицы. Вовремя многомесячных китобойных экспедиций моряки коротали время, вырезая из кашалотовых зубов различные поделки, чтобы, сойдя на берег, продать их за хорошую цену любителям экзотических сувениров.
Проводя исследования с помощью подводных пеленгаторов, ученые установили, что кашалоты ныряют на глубину до 3 км.
Из желудков кашалотов не раз извлекали целых кальмаров весом до 250 кг.
Кашалоты - стадные животные. Обычная семейная группа состоит из одного взрослого самца и его гарема - около двух десятков самок с их потомством. Ежегодно между самцами происходят жестокие драки за место главы гарема. Победитель остается со стадом самок, а побежденные самцы уплывают летом далеко на юг и на север, иногда собираясь в холостяцкие стада. Кашалоты очень умны и общительны. Члены стада постоянно общаются между собой с помощью богатого набора звуков. По мнению ученых, каждый кашалот издает свой особый звуковой сигнал, по которому его без¬ошибочно опознают сородичи. Члены семейства очень привязаны друг к другу, и случись кому-то из них получить рану, остальные тесно окружают пострадавшего и поддерживают его на поверхности, помогая дышать. В дикой природе у кашалотов нет врагов, за исключением косаток, которые часто нападают на молодых животных. В момент атаки стада косатками взрослые кашалоты немедля приходят на выручку - берут детенышей в кольцо и, развернувшись головами наружу, грозят косаткам острыми зубами. Большую часть дня кашалоты плавают у самой поверхности, то и дело высовываясь из воды, чтобы оглядеть окрестности. Вздумав поохотиться, кашалот ныряет на глубину более 1000 м, погружаясь со скоростью около 12 м/сек. Там добычей животного становятся различные рыбы, включая акул, гигантские кальмары, а при случае тюлени и котики, крабы и омары. На большой глубине кашалоты отыскивают свою добычу с помощью эхолокации. Некоторые обитатели морских глубин достигают поистине чудовищных размеров и сами могут представлять для кашалотов серьезную угрозу. Однако резкие перепады давления для них губительны, и кашалот часто выныривает на поверхность с полуживой жертвой в пасти. По мнению некоторых биологов, кашалоты оглушают свою добычу мощными инфразвуковыми импульсами, после чего вытаскивают ее на поверхность и без помех поедают. Зубы кашалотов не приспособлены к пережевыванию пищи, и животные просто отрывают и проглатывают кусок за куском. Поскольку в их охотничьих угодьях царит непроглядный мрак, кашалоты нередко по ошибке перекусывают проложенные на дне кабели линий связи. Благодаря особому строению организма кашалот может находиться под водой около 1 часа. Его легкие сравнительно невелики, и за один вдох в них происходит полная замена воздуха. Кислород накапливается в крови и мышцах, а в расположенных внутри головы воздушных мешках хранится небольшой запас воздуха. Под водой сердце кашалота сокращается медленнее, снабжая кровью только головной мозг. Вынырнув на поверхность, животное в течение 30 минут делает около 70 быстрых вдохов и выдохов, чтобы восполнить нехватку кислорода в организме.
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В брачный сезон вокруг «дамских» стад дружно собираются самцы в надежде снискать их благосклонность. Ночью один из них подплывает к группе самок и около шести часов не расстается с готовой к размножению партнершей. После спаривания кавалер покидает группу и отправляется на поиски другой самки. Юные кашалоты обычно родятся весной или осенью после 14-месячной беременности. Роды происходят под водой в окружении всех членов стада, которые оберегают безопасность роженицы и ее чада. Новорожденного детеныша немедля подхватывает в пасть одна из самок-повитух и выносит его на поверхность за первым глотком воздуха. В момент появления на свет детеныш имеет длину 4 м и весит около 1 тонны. Мать кормит малыша, впрыскивая ему в глотку струйки очень жирного и богатого белками молока. Благодаря калорийному питанию малыш быстро растет, набирает вес и к концу первого года жизни достигает длины 7-8 м при весе 4 т. В 4 года от роду кашалот имеет полный набор зубов и вырастает до 10 м. В 5-6 лет он становится половозрелым и продолжает расти до 30 лет.

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Метки: дикие животные   животные   звери   природа   
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Карагандинская Полиграфия 7 часов назад
Вот не хватает некоторых пояснений и сравнений.
"погружаясь со скоростью около 12 м/сек"(с) - это 40 с лишним км/ч - такую скорость погружения может только гиря и разовьет.
"кашалот ныряет на глубину более 1000 м"(с) - там давление СТО атмосфер - подводные аппараты для погружения на такую глубину поименно известны, а для кашалота это не погружение, а как выйти в папочках во двор. Зафиксированы документально погружения на 2200 метров, некоторые источники указывают до 4км. Да на глубине 2 км люди реже бывали чем в космосе. А кашалоты туда завтракать ныряют.
Как и на кого на глубине охотятся кашалоты люди знают только приблизительно - вся техника просто разрушается перепадом давления. А косвенно - что фиксируют в пасти или желудке - "Из желудков кашалотов не раз извлекали целых кальмаров весом до 250 кг"(с) - интересно кто же и каких размеров жрет самих на глубине...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кашалотhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Кашалот
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Бровеносец в потёмках 4 часа назад
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