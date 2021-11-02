Кашалот - интересные факты

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Из желудков кашалотов не раз извлекали целых кальмаров весом до 250 кг.Кашалоты - стадные животные. Обычная семейная группа состоит из одного взрослого самца и его гарема - около двух десятков самок с их потомством. Ежегодно между самцами происходят жестокие драки за место главы гарема. Победитель остается со стадом самок, а побежденные самцы уплывают летом далеко на юг и на север, иногда собираясь в холостяцкие стада. Кашалоты очень умны и общительны. Члены стада постоянно общаются между собой с помощью богатого набора звуков. По мнению ученых, каждый кашалот издает свой особый звуковой сигнал, по которому его без¬ошибочно опознают сородичи. Члены семейства очень привязаны друг к другу, и случись кому-то из них получить рану, остальные тесно окружают пострадавшего и поддерживают его на поверхности, помогая дышать. В дикой природе у кашалотов нет врагов, за исключением косаток, которые часто нападают на молодых животных. В момент атаки стада косатками взрослые кашалоты немедля приходят на выручку - берут детенышей в кольцо и, развернувшись головами наружу, грозят косаткам острыми зубами. Большую часть дня кашалоты плавают у самой поверхности, то и дело высовываясь из воды, чтобы оглядеть окрестности. Вздумав поохотиться, кашалот ныряет на глубину более 1000 м, погружаясь со скоростью около 12 м/сек. Там добычей животного становятся различные рыбы, включая акул, гигантские кальмары, а при случае тюлени и котики, крабы и омары. На большой глубине кашалоты отыскивают свою добычу с помощью эхолокации. Некоторые обитатели морских глубин достигают поистине чудовищных размеров и сами могут представлять для кашалотов серьезную угрозу. Однако резкие перепады давления для них губительны, и кашалот часто выныривает на поверхность с полуживой жертвой в пасти. По мнению некоторых биологов, кашалоты оглушают свою добычу мощными инфразвуковыми импульсами, после чего вытаскивают ее на поверхность и без помех поедают. Зубы кашалотов не приспособлены к пережевыванию пищи, и животные просто отрывают и проглатывают кусок за куском. Поскольку в их охотничьих угодьях царит непроглядный мрак, кашалоты нередко по ошибке перекусывают проложенные на дне кабели линий связи. Благодаря особому строению организма кашалот может находиться под водой около 1 часа. Его легкие сравнительно невелики, и за один вдох в них происходит полная замена воздуха. Кислород накапливается в крови и мышцах, а в расположенных внутри головы воздушных мешках хранится небольшой запас воздуха. Под водой сердце кашалота сокращается медленнее, снабжая кровью только головной мозг. Вынырнув на поверхность, животное в течение 30 минут делает около 70 быстрых вдохов и выдохов, чтобы восполнить нехватку кислорода в организме.В брачный сезон вокруг «дамских» стад дружно собираются самцы в надежде снискать их благосклонность. Ночью один из них подплывает к группе самок и около шести часов не расстается с готовой к размножению партнершей. После спаривания кавалер покидает группу и отправляется на поиски другой самки. Юные кашалоты обычно родятся весной или осенью после 14-месячной беременности. Роды происходят под водой в окружении всех членов стада, которые оберегают безопасность роженицы и ее чада. Новорожденного детеныша немедля подхватывает в пасть одна из самок-повитух и выносит его на поверхность за первым глотком воздуха. В момент появления на свет детеныш имеет длину 4 м и весит около 1 тонны. Мать кормит малыша, впрыскивая ему в глотку струйки очень жирного и богатого белками молока. Благодаря калорийному питанию малыш быстро растет, набирает вес и к концу первого года жизни достигает длины 7-8 м при весе 4 т. В 4 года от роду кашалот имеет полный набор зубов и вырастает до 10 м. В 5-6 лет он становится половозрелым и продолжает расти до 30 лет.