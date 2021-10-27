Принц Дубая выпил кофе на кабинке самого высокого в мире колеса обозрения

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В Дубае на искусственном острове открыли самое высокое в мире колесо обозрения. Наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум решил испытать свои нервы на прочность и выпил кофе в самой высокой точке колеса.
Колесо совершает полный оборот за 38 минут, а его высота составляет 250 метров. 48 высокотехнологичных кабин с кондиционерами и круговым панорамным обзором вмещают в общей сложности 1750 человек.
Строили сооружение около шести лет представители десяти стран.
Строили сооружение около шести лет представители десяти стран.
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Там другая культура взаимодействия в социуме, полная символизма, неявных намеков и скрытых сигналов.
Условно говоря, если наследный принц вылез на кабинку попить кофейку - значит это было так задумано, а не блажь одного человека.