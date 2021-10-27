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Принц Дубая выпил кофе на кабинке самого высокого в мире колеса обозрения

Принц Дубая выпил кофе на кабинке самого высокого в мире колеса обозрения (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 12:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   дубай   интересно   колесо обозрения   принц   экстрим   
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В Дубае на искусственном острове открыли самое высокое в мире колесо обозрения. Наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум решил испытать свои нервы на прочность и выпил кофе в самой высокой точке колеса.
Колесо совершает полный оборот за 38 минут, а его высота составляет 250 метров. 48 высокотехнологичных кабин с кондиционерами и круговым панорамным обзором вмещают в общей сложности 1750 человек.

Строили сооружение около шести лет представители десяти стран.

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Метки: видео   дубай   интересно   колесо обозрения   принц   экстрим   
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10  комментариев
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11k
ЕвгенийДончак Час назад
Ну, вы понимаете...
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Елена Букреева 16 минут назад
Без страховки побоялся туда лезть. Смысл тогда в этом поступке?
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3k
Юра Гагарин Полчаса назад
Принц на белой кабине
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
9k
2k
satra Час назад
Для того, что бы понять ЗАЧЕМ он это сделал, нужно хоть чуть-чуть понимать, что такое "восток".
Там другая культура взаимодействия в социуме, полная символизма, неявных намеков и скрытых сигналов.
Условно говоря, если наследный принц вылез на кабинку попить кофейку - значит это было так задумано, а не блажь одного человека.
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37k
Андрей Час назад
Фидель, а вам арабы платят за рекламу своих туристических площадок или вы альтруист?
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3k
ride Час назад
ну так-то он пристегнут :D тоже мне ,экстримал
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988
сеньор Леонсио Час назад
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