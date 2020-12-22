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Аттракцион для сильных духом

Аттракцион для сильных духом (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 11:43
Метки: адреналин   аттракцион   видео   высота   интересно   страх   экстрим   
1078
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1
Если вы любите адреналин и не боитесь высоты, то подобный аттракцион вам точно придется по вкусу. В противном случае вам может стать дурно даже от просмотра видео поездки на нем.

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Метки: адреналин   аттракцион   видео   высота   интересно   страх   экстрим   
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11  комментариев
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2k
Max Lu 2 часа назад
конечно классно на таком прокатиться, но что-то подобное стоит в любом большом парке ) и самое сложное там выстоять в очереди!
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12k
Пумба 17 минут назад
Аттракцион для сильных духом
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1k
Вася Васин Полчаса назад
Не люблю адреналин и боюсь высоты.На всякий случай обосрался заранее перед входом в пост.
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54
Валентина 36 минут назад
А портки сменные владельцы аттракциона предоставляют?....
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18k
SerGProS Час назад
Взять с собой большой болт и на подъеме громко спросить вслух: " Б@я, а это откуда отвалилось?"©
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36k
Нейтралитет SerGProS Час назад
и все в ответ: да баян же!
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18k
SerGProS Нейтралитет 17 минут назад
Не все же сутками на fishk-ах зависают
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10k
Serg2001 2 часа назад
Класс!!!... Я бы с удовольствием!... ))
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7k
Алеksей 2 часа назад
блин! Круть!!! а это где?
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0
korvin Алеksей 2 часа назад
Похоже на порт авентуру в испании
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36k
Нейтралитет Алеksей Час назад
в парке Горького покруче есть
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