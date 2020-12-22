Аттракцион для сильных духом

Если вы любите адреналин и не боитесь высоты, то подобный аттракцион вам точно придется по вкусу. В противном случае вам может стать дурно даже от просмотра видео поездки на нем.
Прокатиться на таком аттракционе хотели бы многие. Захватывает дух!
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