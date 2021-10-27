FISHKINET
Сообщество Юмор 13080 постов • 2741 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Лучший промоутер алкомаркета

Лучший промоутер алкомаркета (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   зазывала   курьезы   прикол   промоутер   
228
1
1
Возле одного из алкомаркетов обнаружили надувного промоутера-зазывалу в состоянии среднестатистического посетителя подобных торговых точек.
Ещё и синий! Определенно лучшая реклама алкомаркета.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   зазывала   курьезы   прикол   промоутер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Героизм или обычный человеческий поступок? Героизм или обычный человеческий поступок? Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии Дети неправильно составили слово во время конкурса и рассмешили родителей Дети неправильно составили слово во время конкурса и рассмешили родителей Не зная броду, не суйся в воду Не зная броду, не суйся в воду Маленький разбойник задержал дальнобойщика Маленький разбойник задержал дальнобойщика Безобидная шутка над тренирующимся мужем Безобидная шутка над тренирующимся мужем
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

886064



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь
3
25
Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь
Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко
0
50
Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко
Набирающие популярность в сообществах
Спасибо, что не на улицу: Водонаева купила своему коту квартиру за 19 миллионов
0
37
Спасибо, что не на улицу: Водонаева купила своему коту квартиру за 19 миллионов
Джазмен
0
1
Джазмен
Героизм или обычный человеческий поступок?
Героизм или обычный человеческий поступок?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#животные#аварии#автомобили#фотографии#интересное#актеры#приколы
#Юмор#прикол#люди#кино#авто аварии#автомир#познавательно#полиция#страна#СССР
#интересно#Ynews#дтп#фильм#Россия#в мире#история#дети#картинки#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться