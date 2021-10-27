Лучший промоутер алкомаркета

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Возле одного из алкомаркетов обнаружили надувного промоутера-зазывалу в состоянии среднестатистического посетителя подобных торговых точек.
Ещё и синий! Определенно лучшая реклама алкомаркета.
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