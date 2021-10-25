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Поскользнувшаяся девушка увидела, что её снимает камера и приуныла

Поскользнувшаяся девушка увидела, что её снимает камера и приуныла (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 13:08
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   камера   падения   прикол   
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Работница общепита поскользнулась и приземлилась на свою пятую точку. Девушка думала, что её неудачу никто не заметил, однако вскоре вспомнила про камеру наблюдения.
Когда решила, что твою неудачу никто не заметил.

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Метки: Девушка   Юмор   видео   камера   падения   прикол   
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1k
ПравдоРуб 58 минут назад
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19k
BiZ 13 минут назад
тиктокерши че ток не выдумывают
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987
SavageTi Полчаса назад
да пусть это будет самой большой неудачей в ее жизни, нашла из-за чего расстраиваться)
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235
1izbrain Полчаса назад
Не убедительно. Видно, что сделала это специально, вот только непонятно зачем.
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14k
Роберт Шекли 36 минут назад
Просто она вспомнила, что вчера вечером вытворяла
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28k
Рекламщик Час назад
А тут она забыла про камеру

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