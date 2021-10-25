Поскользнувшаяся девушка увидела, что её снимает камера и приуныла

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Работница общепита поскользнулась и приземлилась на свою пятую точку. Девушка думала, что её неудачу никто не заметил, однако вскоре вспомнила про камеру наблюдения.
Когда решила, что твою неудачу никто не заметил.
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