Неожиданный финал противостояния с умным домофоном

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Мужчина столкнулся с умным домофоном с функцией распознавания лиц и долго не мог попасть в подъезд . Однако это была еще не самая страшная для него напасть.
Домофон не хотел пускать героя видео в подъезд и просил сказать слово "фото". Мужчина же игнорировал требование и нажимал на какие-то кнопки. Финал этого утреннего противостояния оказался довольно неожиданным.
"Интересно, что это так бумкнуло?"
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