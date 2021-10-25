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Неожиданный финал противостояния с умным домофоном

Неожиданный финал противостояния с умным домофоном (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 09:26
Метки: Гром   видео   грохот   домофон   неожиданно   распознавание лица   технологии   умный домофон   
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Мужчина столкнулся с умным домофоном с функцией распознавания лиц и долго не мог попасть в подъезд . Однако это была еще не самая страшная для него напасть.
Домофон не хотел пускать героя видео в подъезд и просил сказать слово "фото". Мужчина же игнорировал требование и нажимал на какие-то кнопки. Финал этого утреннего противостояния оказался довольно неожиданным.

Источник:

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Метки: Гром   видео   грохот   домофон   неожиданно   распознавание лица   технологии   умный домофон   
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2  комментария
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36k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Нихрена себе!
Это походу кто-то взорвал в соседнем доме такой же домофон))))
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57k
pynh Полчаса назад
Через пару месяцев можно снова постить. В этот же раз прокатило.
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Mr.Adamson

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