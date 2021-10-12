Охотник сам превратился в жертву

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Тайский фермер решил поймать питона, который постоянно таскал у него кур. Мужчина соорудил простую ловушку с живой приманкой и стал ждать. Неудачная и, возможно, последняя охота змеи попала на видео.
Ловля питона на живца.
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