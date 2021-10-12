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Охотник сам превратился в жертву

Охотник сам превратился в жертву (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 12:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   ловушка   питон   
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Тайский фермер решил поймать питона, который постоянно таскал у него кур. Мужчина соорудил простую ловушку с живой приманкой и стал ждать. Неудачная и, возможно, последняя охота змеи попала на видео.
Ловля питона на живца.

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Метки: видео   животные   ловушка   питон   
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23  комментария
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18k
СергейПименов 2 часа назад
"Сошью жене сапоги...."
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5k
Станислав 48 секунд назад
Сколько курица снесла яиц пока это чудовище рядом трепыхалось? ) А по факту жаль такого прекрасного змея, фермеру дизлайк.
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226
Чумной Доктор 6 минут назад
мерзавец. такую красивую змею загубил.
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933
Дмитрий 8 минут назад
Съели обоих, 146%. Семья фермера и съела )
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3k
Platinum 8 минут назад
Пидр-фермер, такое животное загубил
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793
SavageTi 10 минут назад
Цыпленок в шоке
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56
самогонщик 23 минуты назад
Колбаса сама пришла.
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10k
Majul 43 минуты назад
Обед поймал, да и не один обед.
Если хорошо приготовлено, то очень даже вкусно )
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1k
RUSSfan Час назад
Ципленок там единственный, кто "присернул" знатно
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150
Мы Ул Час назад
Это не питон, а анаконда. Дп и баяну лет 500.
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9k
harlamov Час назад
Человек коварное существо. Наивный питончик)
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
Съедять питона-та...
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3k
Egoro 2 часа назад
Теперь фермер наестся "от пуза"
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