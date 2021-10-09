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Сообщество Без кота и жизнь не та 979 постов • 394 подписчика подписаться
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Котёнок, воспользовавшийся моментом, воплотил в жизнь свою мечту

Котёнок, воспользовавшийся моментом, воплотил в жизнь свою мечту (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2021 14:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   киоск   кот   курица   липецк   
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Оголодавшему бездомному котёнку из села Ссёлки в Липецкой области сказочно повезло. Когда продавщица выходила из киоска, торгующего фастфудом, котейка прошмыгнул в открытую дверь и остался один на один с кучей еды.

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Метки: видео   киоск   кот   курица   липецк   
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8k
Alex Djeff 37 минут назад
Cats Lives Matter (CLM)
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1k
Жэка 5 минут назад
Изощренный способ самоубийства. Морда то обреченная конечно

Понимает что поесть он поел, но сбежать ему некуда, дверь на замке. Щас Ашот хозяин ларька придет, возьмет его за задние лапы и немного подурачится, посбивает краску с задней стороны ларька.

Инфа про добрые заботливые руки - для придурков зоофилов, чтобы не минусили пост.
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4
Konstantin 16 минут назад
Из них белок будут делать на рабочий кредит
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30k
Растрелли В.В. Полчаса назад
Котейка вытащил свой самый главный кошачий билет.
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869
Алексей Попов 37 минут назад
Рен ТВ 7 октября показало :-) остаешь...
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