Котёнок, воспользовавшийся моментом, воплотил в жизнь свою мечту

Забавное видео сняли местные жители 5 октября. Они увидели на прилавке закрытого киоска «Русский Аппетит» котёнка, жадно поедавшего курицу гриль. Целых 15 минут покой голодного животного никто не нарушал, усатый за это время вдоволь наелся. Видео было загружено в соцсети и моментально стало популярным. Меньше чем за час только в «ВКонтакте» ролик посмотрело свыше 440 тысяч человек.