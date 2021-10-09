Котёнок, воспользовавшийся моментом, воплотил в жизнь свою мечту

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Оголодавшему бездомному котёнку из села Ссёлки в Липецкой области сказочно повезло. Когда продавщица выходила из киоска, торгующего фастфудом, котейка прошмыгнул в открытую дверь и остался один на один с кучей еды.
Забавное видео сняли местные жители 5 октября. Они увидели на прилавке закрытого киоска «Русский Аппетит» котёнка, жадно поедавшего курицу гриль. Целых 15 минут покой голодного животного никто не нарушал, усатый за это время вдоволь наелся. Видео было загружено в соцсети и моментально стало популярным. Меньше чем за час только в «ВКонтакте» ролик посмотрело свыше 440 тысяч человек.
Когда же невнимательная продавщица вернулась на своё рабочее место, её ожидал неприятный сюрприз в лице руководства, уже успевшего посмотревшего этот ролик. Всю продукцию пришлось утилизировать, торговый объект дезинфицировать. Женщину уволили, а вот шерстяному воришке повезло больше, он, благодаря этому ролику нашёл себе заботливых хозяев.
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Понимает что поесть он поел, но сбежать ему некуда, дверь на замке. Щас Ашот хозяин ларька придет, возьмет его за задние лапы и немного подурачится, посбивает краску с задней стороны ларька.
Инфа про добрые заботливые руки - для придурков зоофилов, чтобы не минусили пост.