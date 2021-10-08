Cтрашнее кошки зверя нет

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Смелости и дерзости некоторых кошек можно только позавидовать. Забавная подборка видео с котиками, в которой пушистые бойцы не побоялись выступить против превосходящих их в размерах противников.
Отчаянное бесстрашие! Недаром говорят, что страшнее кошки зверя нет.
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