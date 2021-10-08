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Сообщество Без кота и жизнь не та 978 постов • 393 подписчика подписаться
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Cтрашнее кошки зверя нет

Cтрашнее кошки зверя нет (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 09:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   конфликт   коты   поединок   схватка   хищники   
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Смелости и дерзости некоторых кошек можно только позавидовать. Забавная подборка видео с котиками, в которой пушистые бойцы не побоялись выступить против превосходящих их в размерах противников.
Отчаянное бесстрашие! Недаром говорят, что страшнее кошки зверя нет.

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Метки: видео   животные   конфликт   коты   поединок   схватка   хищники   
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6  комментариев
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6k
Marlboro Полчаса назад
У них наверное выработка адреналина работает как по команде. Ничего не бояться. И очень резкие.. как понос. Поэтому у них так ловко все получается. Наблюдал за своей кошкой - прирожденная машина для убийства в дикой природе. Ловкая, шустрая и бесстрашная :) фото котэ прилагаю.
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7k
Ivan 44 минуты назад
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23k
Sergey 46 минут назад
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3k
Горожанин 59 минут назад
Джедаи существуют.
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9k
Majul Час назад
Боевые котэ )
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Дмитрий

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