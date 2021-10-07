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Сообщество Без кота и жизнь не та 977 постов • 393 подписчика подписаться
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Праздник живота: голодному коту удалось хорошо перекусить в киоске с фастфудом

Праздник живота: голодному коту удалось хорошо перекусить в киоске с фастфудом (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 10:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   антисанитария   видео   животные   кот   
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В Липецке проворному коту удалось пробраться в киоск с курами-гриль, бургерами и другим фастфудом, пока продавца не было на месте. Пушистый голодный хищник с жадностью набросился на лежащую на витрине курицу и принялся уплетать её за обе щеки.

Когда твоя кошачья жизнь удалась

Хочется верить, что работниками киоска была проведена дополнительная обработка помещения после незваного пушистого гостя.

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Метки: Юмор   антисанитария   видео   животные   кот   
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6  комментариев
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9k
Lev Asriev Полчаса назад
Собрался я как-то шашлык жарить. Мясо на шампуры нанизал, и поставил на блюде на стол, чтобы не капал маринад. А сам пошел уголь готовить.
Захожу через 15 минут на кухню, а там соседский кот на столе сидит, о...уевший от счастья, и второй шампур доедает)))
Оставил без ужина меня, поганец.
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Фаина Изерговская 4 минуты назад
"Технические причины" в режиме работы киоска котёнышу - явно оказались на лапу
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8k
Тудаблин 9 минут назад
это была не курица, а предыдущий кот
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29k
ACU900 18 минут назад
Иван Крылов
Кот и повар
Какой-то Повар, грамотей,
С поварни побежал своей
В кабак (он набожных был правил
И в этот день по куме тризну правил),
А дома стеречи съестное от мышей
Кота оставил.

Но что же, возвратись, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.

«Ах ты, обжора! ах, злодей!
Тут Ваську Повар укоряет,
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька всё-таки курчонка убирает.)

Как! быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
«Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!»
(А Васька слушает, да ест.)

Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька всё жаркое съел.

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
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17k
babuby Полчаса назад
Зачем проверка!? Котофилам должно быть за счастье такую курицу купить!
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