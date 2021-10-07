Праздник живота: голодному коту удалось хорошо перекусить в киоске с фастфудом

В Липецке проворному коту удалось пробраться в киоск с курами-гриль, бургерами и другим фастфудом, пока продавца не было на месте. Пушистый голодный хищник с жадностью набросился на лежащую на витрине курицу и принялся уплетать её за обе щеки.

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Когда твоя кошачья жизнь удалась Хочется верить, что работниками киоска была проведена дополнительная обработка помещения после незваного пушистого гостя.