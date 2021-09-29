FISHKINET
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Сохраняйте спокойствие, работает инженер от Бога
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Richard
Парный забег через дорогу в неположенном месте
Автор:
Johnny
Да сколько же можно врать народу-то?
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Millefeuille
Трейлер фильма "Эйфель" (2021)
Автор:
Kinoman
Деньги под дворниками машины
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Николай Николаенко
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Когда упаковка лучше самого товара
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Фабрика идей
Сын экс-депутата в Челябинске подстрелил на охоте друга и покончил с собой
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Истории из жизни
Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье
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Криминал
Дуэт поющих рыб исполнил хит группы Aqua
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В Чебоксарах водитель «Нивы» влетел в отбойник
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Отличный улов рыбака
Автор:
Себастьян Перейра
Безотказный способ нарваться на неприятности
Автор:
mindflixx
Неподобающее поведение туристки смутило сотрудника Диснейленда
Автор:
Alonso
Впечатляющая трасса для игрушечных машинок
Автор:
Mr.Adamson
Костюм для митингов: впечатляющая презентанция бронеткани
Автор:
Forestdude
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Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка
Автор:
mindflixx
Стоит быть осторожнее со своими желаниями
Автор:
3dmonkey
Неунывающий пациент подшучивает над медсестрами
Автор:
Себастьян Перейра
Эти усы напротив: розыгрыш мужчин в видеочате
Автор:
Себастьян Перейра
Крайне бюджетные автоматические ворота
Автор:
mindflixx
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Неожиданная встреча с медвежьим семейством
Автор:
Alonso
Искренняя любовь и преданность лебедя
Автор:
Alex Chebrikov
Необычный домашний питомец
Автор:
mindflixx
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Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России
Автор:
3dmonkey
Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики
Автор:
Alonso
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
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Радиоуправляемый самолет из мусора
Автор:
Mr.Adamson
Когда муж сказал, что сварил маленький мангальчик
Автор:
mindflixx
Изготовление копии древнего деревянного дверного замка
Автор:
Vossen
Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов
Автор:
Vossen
Видео, которым можно пытать кулинаров
Автор:
3dmonkey
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Отличный бросок
Автор:
3dmonkey
Как производители заставляют людей переплачивать
Автор:
Forestdude
Как с помощью графического редактора удалить бывшую с семейной фотографии
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Пранк вышел из-под контроля
Автор:
Infinite
Мужчина, ваша остановка!
Автор:
Alonso
Неудачная попытка девушки напасть на охранника
Автор:
Себастьян Перейра
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Ностальгия
Ностальгия
Легендарный фильм «Аты-баты, шли солдаты» снят по мотивам реального боя
Автор:
Юганск
Прогулка по Ленинграду 1975 года
Автор:
Юганск
Гифки дня
Автор:
Петр
Лица советской эпохи. Закулисье советского кино
Автор:
Юганск
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
Автор:
Юганск
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Новости
Новости
Приморцы наткнулись на затаившегося у дороги тигра
Автор:
Mr.Adamson
Президент Южной Кореи призвал соотечественников отказаться от собачатины
Автор:
Болонка королевы
НАСА отправило в космос спутник размером с коробку хлопьев
Автор:
Mr. Jingles
Катер завис в воздухе, налетев на камни у Нормандских островов
Автор:
Mr. Jingles
В Москве мужчина нёсся на моноколесе по дороге со скоростью около 60 км/ч
Автор:
PokemonKa
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Тюнинг
Два грузовика в одной машине: история безумного "Сиама" из Голландии
Автор:
Кот шашлык
«Гром птица»: первый персональный «суперлюкс» Америки
Автор:
zaMKADpride
Компания Volkswagen почти создала Porsche Panamera еще в 60-х годах
Автор:
Лан не урчи
В Японию завезли новую Lada Niva Travel, там за нее просят более двух миллионов рублей
Автор:
Лан не урчи
Из «Магнолии» превратился в бытовку. На торги выставлен Камаз Айокки белорусских мелиораторов
Автор:
Иван Кемеров
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Выпускница Горного университета прыгнула в одежде в Неву
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Кот шашлык
Дворовый актер, у которого еще нет Оскара
Автор:
Picard
Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама
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Forestdude
Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира"
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Forestdude
Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить
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Alex Chebrikov
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В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке
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TapokSudby
"Человек горит, а они снимают": в соцсетях осудили очевидцев страшного ДТП в Бурятии
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Result
При попытке припарковаться пьяный москвич разбил семь авто
Автор:
Result
Авария недели. Пять автомобилей столкнулись в тоннеле
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Dixi_Mole
В Новосибирске "Лексус" протаранил и перевернул автомобиль ДПС
Автор:
Dionysus
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Авария дня. Страшное ДТП с мотоциклистом в Вологодской области
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Johnny
Курский «санитар» и пожилой водитель на новеньком Chery
Автор:
Johnny
В Пермском крае грузовик обрушил пешеходный мост
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Dionysus
Пьяный водитель повредил два автомобиля и получил тумаков от их владельцев
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Johnny