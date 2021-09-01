Слониха помогла слоненку преодолеть препятствие

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Путешествующий по заповеднику Машату (Ботсвана, Африка) мужчина стал свидетелем трогательной сцены. Стадо слонов проходило через холмистую местность к водопою и детёныш не смог самостоятельно преодолеть препятствие. На помощь малышу пришла старая и опытная слониха.
Слониха, являющаяся вожаком стада, увидела "забуксовавшего" слоненка и помогла ему забраться.
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