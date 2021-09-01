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Слониха помогла слоненку преодолеть препятствие

Слониха помогла слоненку преодолеть препятствие (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2021 09:14
Сообщество : Животные
Метки: ynews   африка   ботствана   видео   животные   милота   слоненок   слониха   слоны   
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Путешествующий по заповеднику Машату (Ботсвана, Африка) мужчина стал свидетелем трогательной сцены. Стадо слонов проходило через холмистую местность к водопою и детёныш не смог самостоятельно преодолеть препятствие. На помощь малышу пришла старая и опытная слониха.
Слониха, являющаяся вожаком стада, увидела "забуксовавшего" слоненка и помогла ему забраться.

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Метки: ynews   африка   ботствана   видео   животные   милота   слоненок   слониха   слоны   
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