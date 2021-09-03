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Ловкость рук и сплошное мошенничество

Ловкость рук и сплошное мошенничество (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 11:11
Сообщество : Криминал
Метки: видео   краснодар   мошенник   мошенничество   
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Камера наблюдения магазина в Краснодаре запечатлела ловкого мошенника. Мужчина пришёл в магазин с двумя тысячами рублей, расплатился ими и забрал купленный товар и сдачу. Затем он ловко спрятал тысячную купюру и потребовал её у продавца.
Таким образом мужчина получил сдачу более тысячи рублей, спрятал тысячную купюру в карман и получил ещё одну от продавца. Следите за его руками во время просмотра.

Пользователи сети утверждают , что уже встречали этого мошенника в подобных видеороликах с других магазинов.

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Метки: видео   краснодар   мошенник   мошенничество   
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6  комментариев
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Трубадур 38 минут назад
Грач за работой.... Вот же сука.
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3k
Юрий Злой 9 минут назад
у продавщиц работа напряжная, особенно в продовольственных, слишком много людей, движения, мне не раз бывало что сдачи давали больше чем положено, всегда возвращаю, а многие эти пользуются
если подобное часто проворачивал то надеюсь чувак все таки сядет
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9k
Vacony 13 минут назад
ну далеко не такой ловкий как писали.. 14-15 сек... я ожидал большего.. сунуть в карман нижнюю купюру другой рукой это не предел....
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13k
alexis 20 минут назад
Зачем деньги в руки передала? Обычно в тарелочку отсчитывают.
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719
Алексей Попов 36 минут назад
А эта запись не доказательство для статьи ук?
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Mowgley 39 минут назад
Постараюсь по видео угадать фамилию.. Иванов? Петров? Сидоров?
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