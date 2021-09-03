Ловкость рук и сплошное мошенничество

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Камера наблюдения магазина в Краснодаре запечатлела ловкого мошенника. Мужчина пришёл в магазин с двумя тысячами рублей, расплатился ими и забрал купленный товар и сдачу. Затем он ловко спрятал тысячную купюру и потребовал её у продавца.
Таким образом мужчина получил сдачу более тысячи рублей, спрятал тысячную купюру в карман и получил ещё одну от продавца. Следите за его руками во время просмотра.
Пользователи сети утверждают , что уже встречали этого мошенника в подобных видеороликах с других магазинов.
Пользователи сети утверждают , что уже встречали этого мошенника в подобных видеороликах с других магазинов.
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Метки: видео краснодар мошенник мошенничество
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если подобное часто проворачивал то надеюсь чувак все таки сядет