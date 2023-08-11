Бизнес по-краснодарски: находчивый мужчина придумал способ бесплатно обуваться, но его план провалился

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Мужчина заказывал брендовые кроссовки WB, а при получении товара в пункте выдачи менял новую обувь на ношенную, упаковывал ее и возвращал оператору.
Похищенный товар злоумышленник выносил в дорожной сумке.
Поймали бизнесмена с поличным, ему грозит до 2 лет лишения свободы. Сумма ущерба составила более 20 000 рублей.
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Они уже давно стали воровать в магазинах "под заказ"
примеры ?
кражи дорогих наборов красок для волос, парфюмов и др.
продается в парикмахерские, в пол-цены
результат ?
в цену товара магазин закладывается % на кражи
в итоге весь этот "праздник жизни" оплачиваем мы, добросовестные покупатели
ну, разве что, если судью и прокурора накуй пошлет, многократно, и помочится в зале суда
а ек - штрафчик, исправработы, вся фигня...
у меня живые примеры - 8 (!!!) судимостей по 158 ч 1 за подобное воровство
ну хоть бы разок посадили....
каждый день
по нескольку раз
изолируйте их - воровство упадет в несколько раз.....
но нет....