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Бизнес по-краснодарски: находчивый мужчина придумал способ бесплатно обуваться, но его план провалился

Бизнес по-краснодарски: находчивый мужчина придумал способ бесплатно обуваться, но его план провалился

Автор:
11 августа 2023 08:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   краснодар   кросовки   мошенник   обман   обувь   хитрый   
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Мужчина заказывал брендовые кроссовки WB, а при получении товара в пункте выдачи менял новую обувь на ношенную, упаковывал ее и возвращал оператору.

Похищенный товар злоумышленник выносил в дорожной сумке.

Поймали бизнесмена с поличным, ему грозит до 2 лет лишения свободы. Сумма ущерба составила более 20 000 рублей.

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Метки: Видео   краснодар   кросовки   мошенник   обман   обувь   хитрый   
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10  комментариев
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2k
BAMBRA 36 минут назад
Походу хач хитрожопый.
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179
Alexander 14 минут назад
Такая схема давно действует! А ещё было что заказывали брендовые кросовки а возвращали Катайскую копию. Смотришь на курьеров в они в дорогих найках и пумах. Валбериз сам себе сделал такие условия что из можно обманывать!
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149
Eric Cartman 22 минуты назад
Вот почему нужен социальный рейтинг. И как бы кто не пугал, штука эта в нашем больном обществе будет полезная. Таких ушлепков все равно или не посадят, или посадят по смешному на полгодика. А если будут долгосрочные последствия во всех сферах жизни, то такие ублюдочные действия будут заведомо неприемлемы для тех кто о них даже просто подумает.
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6k
V2.Smirnov 57 минут назад
Вот из-за таких козлов жене вчера пришлось мерить 3 пару обуви, много раз таская их между примерочной и стойкой выдачи по 1 штуке.
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90k
Херанука Паибалу Час назад
Наказания настолько смехотворны, что не останавливают воришек
Они уже давно стали воровать в магазинах "под заказ"
примеры ?
кражи дорогих наборов красок для волос, парфюмов и др.
продается в парикмахерские, в пол-цены
результат ?
в цену товара магазин закладывается % на кражи
в итоге весь этот "праздник жизни" оплачиваем мы, добросовестные покупатели
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