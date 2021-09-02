Аллигатор атаковал и попытался съесть назойливый квадрокопер

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В США аллигатору надоел летающий над ним квадрокоптер туристки и хищник атаковал его и попытался съесть. В какой-момент пресмыкающееся прокусило аккумулятор и тот начал дымиться. Однако это почти не смутило рептилию.
Инцидент произошел на ферме аллигаторов в Эверглейдс в штате Флорида. Многие посмотревшие ролик пользователи сети осудили туристку за провокацию аллигатора квадрокоптером и обеспокоились состоянием здоровья хищника, которого в видео называют Джорджем. Один из комментаторов напомнил девушке, что причинение вреда аллигаторам во Флориде считается уголовным преступлением.
Точная судьба хищника после инцидента неизвестна. Разместившая видео туристка написала :
«Джордж в порядке и все еще выглядел голодным».
Точная судьба хищника после инцидента неизвестна. Разместившая видео туристка написала :
«Джордж в порядке и все еще выглядел голодным».
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