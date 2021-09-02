FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10639 постов • 1261 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Аллигатор атаковал и попытался съесть назойливый квадрокопер

Аллигатор атаковал и попытался съесть назойливый квадрокопер (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 13:08
Сообщество : Животные
Метки: ynews   аллигатор   видео   дрон   квадрокоптер   сша   туристы   
281
1
1
В США аллигатору надоел летающий над ним квадрокоптер туристки и хищник атаковал его и попытался съесть. В какой-момент пресмыкающееся прокусило аккумулятор и тот начал дымиться. Однако это почти не смутило рептилию.
Инцидент произошел на ферме аллигаторов в Эверглейдс в штате Флорида. Многие посмотревшие ролик пользователи сети осудили туристку за провокацию аллигатора квадрокоптером и обеспокоились состоянием здоровья хищника, которого в видео называют Джорджем. Один из комментаторов напомнил девушке, что причинение вреда аллигаторам во Флориде считается уголовным преступлением.

Точная судьба хищника после инцидента неизвестна. Разместившая видео туристка написала :
«Джордж в порядке и все еще выглядел голодным».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: ynews   аллигатор   видео   дрон   квадрокоптер   сша   туристы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
alexis 2 часа назад
Вот откуда появились легенды о драконах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
703
Андрей Ы. Час назад
Вейпер Гена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
RUSSfan Час назад
А у Джорджа интервью кто то взял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Serg2001 Час назад
Интересно на последние кадры видео посмотреть... Как бы карту памяти извлечь из Геннадия?... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Любопытного медведя заинтересовала обувь спящего туриста Любопытного медведя заинтересовала обувь спящего туриста Кот против мини-дрона Кот против мини-дрона Самоизолирующиеся на катере туристы привлекли внимание китов Самоизолирующиеся на катере туристы привлекли внимание китов Когда решил прокатить сына на квадрокоптере Когда решил прокатить сына на квадрокоптере Неожиданная встреча рыбака с аллигатором Неожиданная встреча рыбака с аллигатором
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

650664



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные
6
135
Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные
Весёлые картинки 3
2
58
Весёлые картинки 3
Трудности это наши возможности, вот вам наглядный пример
Трудности это наши возможности, вот вам наглядный пример
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#Россия#прикол#сша#забавно#картинки#абсурд#сатира
#Юмор#люди#подборка#фотографии#кино#ynews#актеры#приколы#новости#смешно
#интересно#история#животные#Разное#интересное#1 сентября#школа#страна#путин#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться