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&nbsp;Суеверный начальник не позволил подчиненной ловить букет на свадьбе&nbsp;

 Суеверный начальник не позволил подчиненной ловить букет на свадьбе 

Автор:
14 мая 2024 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   букет   начальник   примета   свадьба   суеверие   
1148
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Начальник не дал девушке поймать букет невесты на свадьбе коллеги, чтобы она не ушла в декрет. Так героиня ролика поняла, что она действительно ценный сотрудник.

Нет букета - нет декрета

Как понять, что вы ценный сотрудник.

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Метки: Видео   Прикол   букет   начальник   примета   свадьба   суеверие   
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8  комментариев
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778
DuckTales 2 часа назад
И что начальник идиот ...
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1k
Андрей Граф 42 минуты назад
тупые чурки...
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1k
Рома Час назад
И что не надо наливать идиотам...
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5k
Максим Макашев Час назад
вы ничевонипанимаити: кого же этот "начальник" будет на работе "шпили-вили" делать?
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1k
Вера 2 часа назад
просто начальник дал понять что не намерен разводится )))
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9k
Гвоздь 2 часа назад
наверное, на букет не скидывалась. Что вообще делает "начальник" на свадьбе?
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2998 постов (2936 в горячем)

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