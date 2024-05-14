 Суеверный начальник не позволил подчиненной ловить букет на свадьбе 

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Начальник не дал девушке поймать букет невесты на свадьбе коллеги, чтобы она не ушла в декрет. Так героиня ролика поняла, что она действительно ценный сотрудник.
Нет букета - нет декрета
Как понять, что вы ценный сотрудник.
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