Ошибка стрелка чуть не привела к гибели

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Во время тренировки мужчины по очереди пригибались и производили выстрелы из-за спин друг друга. В какой-то момент один из стрелков чуть не убил своего товарища.
Герои видео, предположительно, являются сотрудниками охранного предприятия.
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