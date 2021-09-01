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Ошибка стрелка чуть не привела к гибели

Ошибка стрелка чуть не привела к гибели (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2021 08:51
Метки: видео   выстрел   люди   ошибка   повезло   стрелок   
705
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Во время тренировки мужчины по очереди пригибались и производили выстрелы из-за спин друг друга. В какой-то момент один из стрелков чуть не убил своего товарища.
Герои видео, предположительно, являются сотрудниками охранного предприятия.

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Метки: видео   выстрел   люди   ошибка   повезло   стрелок   
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3k
Горожанин 2 часа назад
Сотрудники американской частной военной компании перед бегством из Афганистана.
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Олег 8 минут назад
Шкурку зацепил
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17k
KOSTELLO 44 минуты назад
Лечение запоров.
Быстро, эффективно
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12k
Кархародон 51 минуту назад
Это не тренировка. Их снимают со всех сторон. Два старых клоуна (возможно бывшие полицейские) посмотрев чьи-то профессиональные видео решили повыпендриваться.
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10k
Лехахуторской Час назад
Э нет, торопиться не надо, торопиться не надо (С)
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1k
azuver Час назад
Рикошет ?
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13k
alexis 2 часа назад
-Почеши мне голову.
-Не вопрос.
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