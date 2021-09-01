Ошибка стрелка чуть не привела к гибели

Африканка родила ребенка с головой в форме груши и потеряла мужа и работу (4 фото)

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Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка

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На волосок от гибели