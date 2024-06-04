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Качок с интересным хобби

Качок с интересным хобби

Автор:
04 июня 2024 10:44
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Прикол   люди   мужчина   торт   хобби   
924
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Мускулистый мужчину любит в свободное время готовить тортики⁠⁠. Вот как выглядит одна из его работ.

Весьма фактурный кондитер. Такому и не скажешь, что торт невкусный.

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Метки: Видео   Прикол   люди   мужчина   торт   хобби   
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4  комментария
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31k
Serg2001 Час назад
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12k
Дмитрий 45 минут назад
Может он кулинар, а потом у него хобби -железо таскать? И сказано так, как будто априори они какие то плохие люди в массе своей и вот исключение из правил. Обычные люди.
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387
Сергей Час назад
А ну ка попробуй мой тортик!!!
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20k
banzai7 Час назад
Респект, хорошее хобби.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3739 постов (3695 в горячем)

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