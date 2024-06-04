Качок с интересным хобби

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Мускулистый мужчину любит в свободное время готовить тортики. Вот как выглядит одна из его работ.
Весьма фактурный кондитер. Такому и не скажешь, что торт невкусный.
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