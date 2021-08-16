Гидравлический пресс против Nokia 3310

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Культовый телефон 2000-х проверили на прочность гидравлическим прессом. Результат вполне ожидаемый!
Авторский пост
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Жду эксперимент на яичках автора.
Скажите, а где вы работаете?
Где, где... Гинеколог я.
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Ну вот и я тоже оригинально пошутил...