FISHKINET
«Я очень любвеобильная». Что стало с телезвездой 90-х Юлией Бордовских (14 фото) «Я очень любвеобильная». Что стало с телезвездой 90-х Юлией... 13 преображений от визажиста, после которых мужчины навсегда теряют доверие к женщинам 13 преображений от визажиста, после которых мужчины навсегда... Шедевры дизайнерской мысли, которая ушла куда-то не туда Шедевры дизайнерской мысли, которая ушла куда-то не туда Мужчина спустил почти 13 млн долларов на сайте для взрослых Мужчина спустил почти 13 млн долларов на сайте для взрослых Записки ветеринара Записки ветеринара Угадайте советский фильм восьмидесятых по одному кадру Угадайте советский фильм восьмидесятых по одному кадру "Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года "Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и обида Пороховщикова Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Это кошмар»: скульптуру в виде 12-метровой фекалии установили в Москве «Это кошмар»: скульптуру в виде 12-метровой фекалии установили в... 35 объектов, искаженных самим временем 35 объектов, искаженных самим временем Приплыли: выпускникам школ штата Орегон, теперь необязательно уметь читать, писать и считать Приплыли: выпускникам школ штата Орегон, теперь необязательно... Почему в самом чистом озере на планете нельзя купаться Почему в самом чистом озере на планете нельзя купаться Гидравлический пресс против Nokia 3310 Гидравлический пресс против Nokia 3310 Как снимали фильм "Вспомнить всё" Как снимали фильм "Вспомнить всё" Когда очень хочешь спать, а неподалеку устроили уличную дискотеку Когда очень хочешь спать, а неподалеку устроили уличную дискотеку Гифки дня Гифки дня А вот и август настал: чувак, у тебя есть кабачок? А вот и август настал: чувак, у тебя есть кабачок?
Главная > Видео 
Гидравлический пресс против Nokia 3310

Гидравлический пресс против Nokia 3310 (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 августа 2021 13:46
Метки: Nokia 3310   Телефон   видео   гидравлический пресс   нокиа   пресс   
3385
1
1
Культовый телефон 2000-х проверили на прочность гидравлическим прессом. Результат вполне ожидаемый!

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Nokia 3310   Телефон   видео   гидравлический пресс   нокиа   пресс   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
709
manul74 13 часов назад
прикол засчитан )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 56 минут назад
Парадокс Нокии3310 и Чака Норриса. Если Чак не может разбить Нокию, то он не Чак Норрис. А если может, то это не Нокия3310.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Михаил Мишин 3 часа назад
Фишка здесь в том, что это Обман зрения! Присмотритесь, в первых двух случаях Наковальня и Пресс - Имеют один цвет Коричневый, а когда проходит испытание Нокия - то цвет Полосок на Наковальне и Прессе меняется на ЖЕЛТЫЙ! Накладка Пресса сделана из гибкого материала! Авторы видео пытаются ввести в заблуждение!!! Но смотрится это весело!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Кот Баюн 5 часов назад
было 100500 раз уже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
motorocker 7 часов назад
Бу-га-га
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Каа 8 часов назад
Уронил смартфон на асфальт, разбил смартфон. Уронил Ноклу 3310 на асфальт, асфальт покрылся трещинами.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Элек Мек 8 часов назад
Пиз..ц как познавательно.
Жду эксперимент на яичках автора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Maxim 11 часов назад
интриги не было, я знал что 3310 выстоит :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
дормидонт 12 часов назад
Надо было ещё динамометр в кадр поставить. Было бы на много прикольнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Dikkiy 12 часов назад
Я знал, я знал, что Нокиа не подведет))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Ya 13 часов назад
Хотелось бы спросит автора в чем смысл поста? Ну автор поста понятно -вор и собиратель лайков, вон сколько уже "насчелкал" лайков. Украл ролик и перепостил. А автор ролика то же придурок. С юмором то же никак. Но зато мы знаем что имеет доступ к прессу и компу. А вот к мозгу к сожалению не имеет доступа ни автор ролика, ни автор поста. Два дебила -это сила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92
Misanthrop75 Ya 7 часов назад
И мы теперь знаем, что ты - неуч, потому что в своём комментарии ты допустил 16 ошибок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DerDimon 14 часов назад
И против лазера
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Игорь 14 часов назад
Интерьвью на улице:
Скажите, а где вы работаете?
Где, где... Гинеколог я.
============

Ну вот и я тоже оригинально пошутил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я очень любвеобильная». Что стало с телезвездой 90-х Юлией Бордовских (14 фото) «Я очень любвеобильная». Что стало с телезвездой 90-х Юлией Бордовских (14 фото) Хитрые обезъяны украли у девушки смартфон Хитрые обезъяны украли у девушки смартфон Невнимательный скутерист с телефонной зависимостью Невнимательный скутерист с телефонной зависимостью Малыш похитил телефон мамы с включенной камерой Малыш похитил телефон мамы с включенной камерой Взорвавшийся аккумулятор смартфона чуть не покалечил мужчину Взорвавшийся аккумулятор смартфона чуть не покалечил мужчину Подросток и дисковый телефон Подросток и дисковый телефон
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

695191



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
15 интересных фактов о популярном в СССР фантастическом фильме "Короткое замыкание"
0
65
15 интересных фактов о популярном в СССР фантастическом фильме "Короткое замыкание"
Предлагаю внедрить
1
62
Предлагаю внедрить
﻿
Набирающие популярность
Природа - не храм, а мастерская
0
5
Природа - не храм, а мастерская
Насколько выгодным в условиях роста цен на фрукты и овощи становится самостоятельное выращивание на огородах
0
29
Насколько выгодным в условиях роста цен на фрукты и овощи становится самостоятельное...
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#подборка#новости#в мире#ynews#роль#интернет#сатира
#Юмор#кино#история#фильм#прикольные#дтп#спорт#аварии#петербург#СССР
#интересно#люди#картинки#афганистан#Россия#забавно#природа#животные#позитив#сша

На что жалуетесь?

Вернуться