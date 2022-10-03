Миниатюрный жёсткий диск в смартфоне Nokia N91

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Взгляните на небольшой жесткий диск емкостью 4Гб, извлеченный из телефона Nokia N91, который на тот момент был самым "музыкальным" телефоном.
Nokia N91 был флагманской моделью Nokia, выпущенной во втором квартале 2005 года. Тогда было невообразимо установить и запустить жесткий диск внутри смартфона.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: hdd видео жесткий диск накопитель нокиа флешка хард
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/LifeDrive.jpg/281px-LifeDrive.jpg
У меня такой был. Для своего времени отличная машинка. Правда я сразу жестяк на флешку заменил. И правильно сделал. Жестяк в карманном устройстве - очень не надёжное решение, боящееся малейших ударов.