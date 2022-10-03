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Миниатюрный жёсткий диск в смартфоне Nokia N91

Миниатюрный жёсткий диск в смартфоне Nokia N91

Автор:
03 октября 2022 10:30
Метки: hdd   видео   жесткий диск   накопитель   нокиа   флешка   хард   
1774
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Взгляните на небольшой жесткий диск емкостью 4Гб, извлеченный из телефона Nokia N91, который на тот момент был самым "музыкальным" телефоном.

Источник:

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Метки: hdd   видео   жесткий диск   накопитель   нокиа   флешка   хард   
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10  комментариев
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
зачем ломать?!?!? сука !!!!!!!
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1k
ViktorSikret 22 минуты назад
И сразу заляпал зеркало диска!
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Н уникальная фича. В том же году был выпущен наладонник palm one life drive
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/LifeDrive.jpg/281px-LifeDrive.jpg
У меня такой был. Для своего времени отличная машинка. Правда я сразу жестяк на флешку заменил. И правильно сделал. Жестяк в карманном устройстве - очень не надёжное решение, боящееся малейших ударов.
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21k
SolomonA 37 минут назад
Первым телефоном с HDD был Samsug SGH-i300 (2005), N91 вышел только через год.
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846
Lexx 51 минуту назад
Ну у меня плеер был Sony с таким диском на б Гб. Ещё задолго до ваших Нокиев. В момент падения головки с диска якобы убирались. Не знаю на сколько правда, но сколько падал, ему было по фигу.
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34k
Aleks Час назад
Автор хоть бы фото самого телефона выложил. Школота же и не помнит уже, что когда то Нокиа правила бал на рынке мобильников.
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2k
crownanniversury Час назад
"Ребилднули" Нокию "эффективные" менеджеры.
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4k
bumtester 2 часа назад
Типа только только что открыл, а диск уже заляпаный
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3k
vasilykopkov 2 часа назад
Хорошую вещь испортил...
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1k
Шурман 2 часа назад
Эх сколько я в свое время их починил , н серии самое говно было в разборах , а в день нужно было план выполнять , работал в инженером у них . Сейчас только яблоками занимаюсь .
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