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Кухня мечты американских домохозяек 1950-х

Кухня мечты американских домохозяек 1950-х (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 09:56
Метки: Кухонная техника   будущее   видео   кухня   ретро видео   
301
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В 50-е годы женщина в США обязана была быть послушной и отличной домохозяйкой. Посмотрите на кухню, о которой мечтала каждая американская домохозяйка.

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Метки: Кухонная техника   будущее   видео   кухня   ретро видео   
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7  комментариев
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9k
Бендер Родригес 2 часа назад
Ну, размеры помещения - впечатляют, куда мне, со своими шестью квадратными метрами! Я б от такой кухни(площадь) не отказался бы, а техника и гарнитур - дело наживное.
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9k
3.6o6pa Час назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Пепельница прикольная.
Никого не смущает, что мадам курит в помещении?
Потом она положила недокуренную сигарету в пепельницу, начала готовить, замесила тесто, напекла кучу пончиков, и только тут сигарета догорела и пепельница захлопнулась.
Что она курила?
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8k
Vacony 2 часа назад
на 48 секунде все прекрасно )))
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