Кухня мечты американских домохозяек 1950-х

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В 50-е годы женщина в США обязана была быть послушной и отличной домохозяйкой. Посмотрите на кухню, о которой мечтала каждая американская домохозяйка.
Авторский пост
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Метки: Кухонная техника будущее видео кухня ретро видео
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Потом она положила недокуренную сигарету в пепельницу, начала готовить, замесила тесто, напекла кучу пончиков, и только тут сигарета догорела и пепельница захлопнулась.
Что она курила?