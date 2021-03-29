Дирижабль «Гинденбург» с разрешением 4K

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Цветное видео с дирижаблем «Гинденбург». Его последний полет в Нью-Йорк и катастрофа, которая произошла 6 мая 1937 года в городке Манчестер, штат Нью-Джерси.
В 1936 году на заводе Фердинанда Цеппелина закончили строительство дирижабля "Гинденбурга", который в последствии стал значительной отметкой в истории авиации. На то время дирижабль оснастили самой современной техникой, а благодаря своей "начинке" и он олицетворял силу и величие Третьего Рейха. Дирижабль окрестили прозвищем "Дворец в воздухе" и он позволял перевезти 72 пассажиров через океан со скоростью 140 км/ч. Учитывая, с каким комфортом были совершены перевозки, это действительно можно было считать гениальнейшей машиной того времени.
На дирижабле работала команда талантливых поваров, а музыканты развлекали пассажиров живой музыкой. В баре дирижабля даже появился уникальный одноименный коктейль - "Гинденбург". Однако 18 по счету рейс из Атлантики в Нью-Йорк стал роковым. Дирижабль на месте прибытия ждали журналисты, кинооператоры и многочисленные сотрудники, которые должны были помочь этому гиганту "причалить" - ведь его размеры были в два раза больше, чем футбольное поле!
Но как только дирижабль зашел на посадку, он вспыхнул. Команда во главе с командиром корабля, Марком Пруссом смогла сохранить жизнь 61 человеку. Именно этот случай стал заключительным в эре дирижаблей. Что именно спровоцировало взрыв - по сей день остается загадкой.
Но как только дирижабль зашел на посадку, он вспыхнул. Команда во главе с командиром корабля, Марком Пруссом смогла сохранить жизнь 61 человеку. Именно этот случай стал заключительным в эре дирижаблей. Что именно спровоцировало взрыв - по сей день остается загадкой.
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