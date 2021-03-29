Дирижабль «Гинденбург» с разрешением 4K

На дирижабле работала команда талантливых поваров, а музыканты развлекали пассажиров живой музыкой. В баре дирижабля даже появился уникальный одноименный коктейль - "Гинденбург". Однако 18 по счету рейс из Атлантики в Нью-Йорк стал роковым. Дирижабль на месте прибытия ждали журналисты, кинооператоры и многочисленные сотрудники, которые должны были помочь этому гиганту "причалить" - ведь его размеры были в два раза больше, чем футбольное поле!



Но как только дирижабль зашел на посадку, он вспыхнул. Команда во главе с командиром корабля, Марком Пруссом смогла сохранить жизнь 61 человеку. Именно этот случай стал заключительным в эре дирижаблей. Что именно спровоцировало взрыв - по сей день остается загадкой.