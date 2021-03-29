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Дирижабль «Гинденбург» с разрешением 4K

Дирижабль «Гинденбург» с разрешением 4K (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 10:26
Метки: Гинденбург   Цеппелин   видео   дирижабль   катастрофа   ретро видео   
341
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Цветное видео с дирижаблем «Гинденбург». Его последний полет в Нью-Йорк и катастрофа, которая произошла 6 мая 1937 года в городке Манчестер, штат Нью-Джерси.

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Метки: Гинденбург   Цеппелин   видео   дирижабль   катастрофа   ретро видео   
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Александр Час назад
Боюсь даже предположить, что сливали из него при посадке?
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9k
Сергей Маевский Александр 17 минут назад
Балласт. Вода. Дирижабль регулирует подъемную силу стравливанием газа для ее уменьшения, и сбросом балласта для увеличения. Газ - водород, балласт - вода.
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