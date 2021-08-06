Девушки тоже умеют красиво забивать!

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В футбольном матче на олимпийском турнире в Токио женская сборная США обыграла команду Австралии со счетом 4:3. Больше всего зрителям запомнился гол американки Меган Рапино, которая закатила мяч в ворота прямым ударом с углового.
Сборная США выиграла бронзовые медали футбольного турнира Олимпиады. В финальном же матче 6 августа встретятся сборные Швеции и Канады.
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