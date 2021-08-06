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Девушки тоже умеют красиво забивать!

Девушки тоже умеют красиво забивать! (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 08:42
Сообщество : Спорт
Метки: видео   гол   девушки   олимпиада   спорт   удар   футбол   
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В футбольном матче на олимпийском турнире в Токио женская сборная США обыграла команду Австралии со счетом 4:3. Больше всего зрителям запомнился гол американки Меган Рапино, которая закатила мяч в ворота прямым ударом с углового.

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Метки: видео   гол   девушки   олимпиада   спорт   удар   футбол   
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52
SHIBAN 38 минут назад
Мы любим девушек за другое
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2k
Александр 5 минут назад
Круто!
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