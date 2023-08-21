Величайшего Джеки Чана не интересуют всякие Кардашьян, он занят другими полезными делами

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Джеки Чан шокировал всех американцев: его спросили, какая из Кардашьян его любимая, а он ответил, что понятия не имеет, кто это.
- Кто вам больше нравится из Кардашьян
- Кардашьян?.. Что такое «кардашьян»?
- Вы не знаете?
- Не… Это вообще английский язык? Никогда такого слова раньше не слышал.
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не волнуют Кардашьяны!
Но прикололся здорово.
Даже не прилагая усилий я знаю, что одна жената на рэпере, отец там что-то с пиписькой своей намутил, что одна из сестер попросила денег в соц сетях и стала чуть ли не миллиардером. Жуть как есть. Но Джеки мне все равно симпатичен.
А пантовую физику прямо на уровне ученых или как серчай модно - научпоп. Почитал книжку с картинками и всё! Знаток!
Меньше агрессии. Посыл моего комментария, что в современном мире оградиться от новостей сложно. А если уж посетитель Фишек, то узнаешь и не только это.