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Величайшего Джеки Чана не интересуют всякие Кардашьян, он занят другими полезными делами

Величайшего Джеки Чана не интересуют всякие Кардашьян, он занят другими полезными делами

Автор:
21 августа 2023 11:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Кардашьян   актер   джеки чан   забавно   знаменитости   
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Джеки Чан шокировал всех американцев: его спросили, какая из Кардашьян его любимая, а он ответил, что понятия не имеет, кто это.


- Кто вам больше нравится из Кардашьян
- Кардашьян?.. Что такое «кардашьян»?
- Вы не знаете?
- Не… Это вообще английский язык? Никогда такого слова раньше не слышал.

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Метки: Видео   Кардашьян   актер   джеки чан   забавно   знаменитости   
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29  комментариев
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13k
..: Атеист :.. 53 минуты назад
Ну и правильно. Нормальные люди всякими кардашанами не интересуются! Уважуха!)
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1k
Mikhail 4 минуты назад
ну, других "звезд" он рекламировать забесплатно не хочет=) видимо, это и означает "никогда не слышал", т.е. не договаривался =)
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20k
sonic24a 6 минут назад
это армянский язык.
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327
DrEris 9 минут назад
Правильно, ему плевать на всякое дерьмо
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231
Кот Чеширский 10 минут назад
Кардашьян известны тем, кто интересуется их шоу. Кроме как в США, это шоу мало где смотрят, поэтому реакция Джеки Чана вполне объяснима
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441
Человек Разумный 11 минут назад
Что за карандаши ?
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58k
Олег 14 минут назад
Я про этих армян тоже знаю против своей воли....
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3k
Nigilist 14 минут назад
Всех нормальных, с Джеки Чаном,
не волнуют Кардашьяны!
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732
Vergüenza Ajena 19 минут назад
Слегка слукавил, конечно.
Но прикололся здорово.
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10k
Бритва 22 минуты назад
Старенький Джеки уже, за современными трендами не поспевает. Кто ты, если не знаешь топовых онлифанщиц.
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1k
Kra Полчаса назад
суперский он, этот Джеки Чан!!
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8k
Влад Полчаса назад
эээээ.... а кто такие кардашьян?! я вот тоже не знаю...
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534
Михаил Полчаса назад
Своих детей не смог воспитать людьми. Интересно, он жалеет об этом?
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7k
Кружок 42 минуты назад
А кто такой Джеки Чан?
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58
Хомяк Кружок Полчаса назад
Это легенда кинематографа. А кардашьян светская проститутка.
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11k
Copycat 43 минуты назад
Ну по тому что давайте прикинем, чем эти кардашьяны интересны? я тоже не знаю кто это, знаю что вроде как кэнье уэст на какой то кардашьян вроде женился, а может и нет, мне лично они не нужны и знать их не хочу, в этмо я понимаю Чана
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4k
Lexx 49 минут назад
Я и не знал, что их несколько. Думал, что только одна со своей жопой носится.
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10k
Игорь 55 минут назад
Неправильная постановка вопроса - вот если бы про жопу-Кардашьян спросили - тут бы он сразу вспомнил
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16k
куджо 59 минут назад
Блин, придется гуглить раз аж самого Джеки спросили кто это, ну я не буду врать слышал не в лесу живу, ну что вы вот так....
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11k
Б.Касторский Час назад
Интересно, но не верю. Это надо быть оторванным от информационного пространства полностью. Из каждого утюга говорят про всех этих "звезд". И если про некоторых можно действительно не знать. То отставных рекламируют так, что волей неволей знаешь.
Даже не прилагая усилий я знаю, что одна жената на рэпере, отец там что-то с пиписькой своей намутил, что одна из сестер попросила денег в соц сетях и стала чуть ли не миллиардером. Жуть как есть. Но Джеки мне все равно симпатичен.
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