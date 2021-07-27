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Альтернативная народная Олимпиада

Альтернативная народная Олимпиада (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 11:31
Сообщество : Спорт
Метки: Юмор   видео   олимпиада   прикол   спорт   фейл   
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Быть профессиональным спортсменом дано не каждому. Перед вами подборка всевозможных неудач, колоритных падений и других фейлов спортсменов-любителей и обычных людей.

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Метки: Юмор   видео   олимпиада   прикол   спорт   фейл   
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14k
Alex ASK 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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854
ekolog67 57 минут назад
Музыка как у Горана Бреговича!
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38k
dima423 2 часа назад
прикольно)
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Forestdude

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