Альтернативная народная Олимпиада

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Быть профессиональным спортсменом дано не каждому. Перед вами подборка всевозможных неудач, колоритных падений и других фейлов спортсменов-любителей и обычных людей.
Когда тебя не взяли на Олимпиаду, а ты долго готовился.
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