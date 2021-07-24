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Удивительный пилотаж СУ-57 на МАКС-2021. Пятое поколение в действии!

Удивительный пилотаж СУ-57 на МАКС-2021. Пятое поколение в действии! (1 видео)

Автор:
24 июля 2021 12:42
Метки: МАКС-2021   ПАК ФА Т-50   истребитель пятого поколения   пилотаж   су 57   

Су-57 (проектный индекс Т-50, по кодификации НАТО: Felon — «Преступник») — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках комплексной целевой программы «ПАК ФА». Самолёт разработан для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27

Влад

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Источник:

Метки: МАКС-2021   ПАК ФА Т-50   истребитель пятого поколения   пилотаж   су 57   
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13  комментариев
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−94
arcush 7 часов назад
Прикольно... А как фанера? Хватит? Из чего делать-то. И кем? Умные уже уехали... Очередная армата из фанеры.
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−94
arcush 3 часа назад
636
Сеньор Леонсио! Вы дурак? У вас нет сил для войны с хохлами! Сибирь , Восток ненавидит пересидента и его шоблу. Еще один поганеный шаг и и вся кремлевлещина будет сосать... В москве нефти и газа нет. Есть СИБИРЬ - есть Россия. А без нашего газа вы пустое место! Мы пока терпим!
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1k
Алек Сандр 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Алек Сандр 6 часов назад
На телефон снимали? 21 век на дворе....
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3k
Иван 6 часов назад
А 4 поколения какой? И сколько их в армии?
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1k
Вадим 7 часов назад
А где сверхсупермегановейшиймегаперспективнейщийсверхсекртетныймегасамолет, который так прятали под брезентом?
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0
VEM 7 часов назад
Главное, чтобы не останавливались в работе над новыми двигателями. А то, недавно узнал, что на наши родные беспилотники проблема двигатель отечественный найти, 50-летней давности используют...
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9k
Максим 7 часов назад
так в новостях же говорили что этот фанерный макет однодвигательный 5 поколение
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