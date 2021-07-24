Удивительный пилотаж СУ-57 на МАКС-2021. Пятое поколение в действии!

Су-57 (проектный индекс Т-50, по кодификации НАТО: Felon — «Преступник») — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках комплексной целевой программы «ПАК ФА». Самолёт разработан для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27
Сеньор Леонсио! Вы дурак? У вас нет сил для войны с хохлами! Сибирь , Восток ненавидит пересидента и его шоблу. Еще один поганеный шаг и и вся кремлевлещина будет сосать... В москве нефти и газа нет. Есть СИБИРЬ - есть Россия. А без нашего газа вы пустое место! Мы пока терпим!
А, ну да... Я помню - ты тупой.
Тогда ничего удивительного что ты ничего не понял и опять сочинил ерунду...