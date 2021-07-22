Соревнование по шлепкам по попе

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Необычное, но при этом радующее глаза мужчин состязание среди девушек. Участницы по очереди шлепают друг друга по попе, пока не определится победитель.
Выигрывает участница, которая с каменным лицом выдержит все шлепки и не сойдет с места при ударе.
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Метки: видео необычно соревнование состязание спорт
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