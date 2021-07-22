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Соревнование по шлепкам по попе

Соревнование по шлепкам по попе (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 11:01
Сообщество : Спорт
Метки: видео   необычно   соревнование   состязание   спорт   
318
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Необычное, но при этом радующее глаза мужчин состязание среди девушек. Участницы по очереди шлепают друг друга по попе, пока не определится победитель.

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Метки: видео   необычно   соревнование   состязание   спорт   
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3k
DyadyaSasha Полчаса назад
Маловато будет. Где весь чемпионат посмотреть?
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8k
Татьяна Юсова 11 минут назад
В США, Европе и англоязычных странах популярен ещё один вид состязаний среди девушек.
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10k
Nikita 20 минут назад
Введите эту дисциплину в Олимпийские игры!
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