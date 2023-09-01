Сколько сантиметров надо для счастья?

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Девушек на улице спросили об идеальном размере. Кому-то 10 сантиметров достаточно, кому-то надо 15–20, кому-то — еще больше.
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Метки: Видео Размер девушки люди на улицах мнение сантиметры
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- Доктор, увеличьте моему мужу член
Доктор:
- Но помилуйте, ведь у него 22 см!
Женщина:
- Знаете доктор.. у него животик 10 см, у меня еще 10, оставшиеся 2 см мне никак не хватает!