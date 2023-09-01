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Сколько сантиметров надо для счастья?

Сколько сантиметров надо для счастья?

Автор:
01 сентября 2023 10:13
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Размер   девушки   люди на улицах   мнение   сантиметры   
2105
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Девушек на улице спросили об идеальном размере. Кому-то 10 сантиметров достаточно, кому-то надо 15–20, кому-то — еще больше.

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Метки: Видео   Размер   девушки   люди на улицах   мнение   сантиметры   
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23  комментария
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15k
FatZilla 2 часа назад
Это обычное нормальное распределение Гаусса. Максимум ответов будет в районе 15 см плюс минус 1-2 см. В меньшую и в большую сторону будут уже ниспадающие ветви колокола кривой распределения Гаусса - будет мало тех кто скажет 10 и мало тех кто скажет 25. Максимум как раз на среднем приблизительно размере.

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15k
Сергей 7 минут назад
Решили провести статистическое исследование на потоке пассажиров на вокзале и выяснить средний размер члена у мужчин. Оказалось, что на северном выходе с вокзала член в среднем больше, чем на южном. Разница объясняется тем фактом, что на северном выходе у мужчин размер спрашивали, а на южном реально измеряли...
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 12 минут назад
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2
Владимир 13 минут назад
Отлично я в допуске.
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14k
Antique computer 19 минут назад
Приходит женщина к андрологу и говорит:
- Доктор, увеличьте моему мужу член

Доктор:
- Но помилуйте, ведь у него 22 см!

Женщина:
- Знаете доктор.. у него животик 10 см, у меня еще 10, оставшиеся 2 см мне никак не хватает!
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1k
Друг 19 минут назад
я не совсем понял .... чем толще жируха тем больше сантиметров ей надо ???
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2
Владимир Друг 12 минут назад
Ты все правильно понял.
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25k
Михаил Сметанкин 23 минуты назад
Девушки, которые говорят про 18-20 см, сами могут вместить в себя максимум 15!
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693
Алексей Полчаса назад
Беспокоить должно, то что после 20ого раза подряд дама может в кому пасть, а не размер )
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2k
Алексей Гулевич Полчаса назад
сначала на себя надо смотреть а потом уж с рулеткой бегать по городу
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505
Илья Полчаса назад
Это те же бабы которые были против теста ДНК при рождении ребёнка .
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505
Илья Полчаса назад
Я за свои 7 см до ЦК дойду .
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2k
Инквизитор РФ 45 минут назад
Слава богу
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17k
Shtoppi Час назад
в прямом смысле
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
есть хороший знакомый , сам здоровяк и прибором может спутники сбивать так у него вечная проблема с девчонками начинают встречаться и разбегаются . видимо девкам не очень нужны дубинки как бита . так что не паримся и дальше продолжаем жить полной жизнью без комплексов
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3k
kuchipachi Час назад
ну хоть не как с зарплатами)
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58k
alertol 2 часа назад
Никогда не видел девушек которым нравится большой. Средний для европеоидной расы 14 и когда с девушками шутили на тему 20+ они просто ох%;;вали и говорили что это просто жёсткий перебор. А один уролог сказала что когда 20+ они отправляют на обследование, мало ли какие-то аномалии (вплоть до рака) Но и сильно меньше (например 7-8) тоже конечно стоит обратиться к доктору
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