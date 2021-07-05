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Быстрый способ убрать верблюда с дороги

Быстрый способ убрать верблюда с дороги (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 12:11
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   верблюд   видео   животные   прикол   
683
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1
Мужчина продемонстрировал быстрый и действительно рабочий способ убрать верблюда с дороги.

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Метки: Юмор   верблюд   видео   животные   прикол   
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34k
Лесли 🥰 Час назад
Дурак дите напугал!)))
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33k
Alex 19 минут назад
Хера се, дерзкий араб какой.
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574
Rozario Полчаса назад
фуу блин, когда он начал халат задирать - я подумал что он собирается надругаться над верблюжёнком, а возможно, и над мамкой тоже.
до последнего держал в напряжении и нас, и верблюжёнка, и верблидюху, ахх шайтан в халате.
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32k
Опаньки 56 минут назад
Какой невеста ?
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766
Оксид Бетона Час назад
Хытрый!
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494
робт Оксид Бетона Полчаса назад
Мощный
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9k
Majul Час назад
Ну и зачем этот обезьяненок дитенка с мамкой напугал?
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