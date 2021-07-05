Быстрый способ убрать верблюда с дороги

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Мужчина продемонстрировал быстрый и действительно рабочий способ убрать верблюда с дороги.
Данный способ может сработать и с другими животными. Однако они могут оказаться не такими сдержанными, как эти верблюды.
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до последнего держал в напряжении и нас, и верблюжёнка, и верблидюху, ахх шайтан в халате.