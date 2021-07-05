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Когда установкой окон занимались "настоящие профессионалы"

Когда установкой окон занимались "настоящие профессионалы" (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   окна   прикол   рабочие   
2348
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За некоторыми рабочими нужен глаз да глаз. Похоже, установкой окон в этом доме занималась известная всем парочка рабочих из юмористического сериала «Наша Russia».

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Метки: Реакция   Юмор   видео   окна   прикол   рабочие   
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12  комментариев
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46k
Albert GER 2 часа назад
А шо неправильно?
Открывается же!
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127
Куртуазный Маньерист 24 минуты назад
Приходите в мой дом, мои окна открыты....
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1k
Илья Полчаса назад
П оаналогии с:
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365
Дмитрий Полчаса назад
какие стены такие и окна...
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7k
Позитив 46 минут назад
ну снаружи будет открывать, проблема прям
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133
Сергей 51 минуту назад
Млять...Какие окна, на кладку посмотри!
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6k
Николай 57 минут назад
Осталось дом построить, хоть это радует...
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494
робт 2 часа назад
акцент самого регика никого не смущает
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33k
Alex 2 часа назад
Блин, со второго раза только допер, что ручки снаружи
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11k
Eltiftel 2 часа назад
кажется постройку возводили те же "мастера"
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