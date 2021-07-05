Когда установкой окон занимались "настоящие профессионалы"

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За некоторыми рабочими нужен глаз да глаз. Похоже, установкой окон в этом доме занималась известная всем парочка рабочих из юмористического сериала «Наша Russia».
Когда решил сэкономить и нанял непроверенных рабочих.
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