Вот в чём секрет!

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Ведущий (вы ведь тоже на его месте представляете только Урганта, правда?) сделал бы удивленное лицо, ведь эта фигня не была прописана в сценарии, и как теперь подвести к рекламному блоку новых тренажеров для пресса – непонятно совершенно. А СуперДива тем временем бы продолжила:– Ваня, я родила троих детей, пережила четыре операции и дважды лечилась от алкогольной зависимости. А у меня даже мимических морщинок нет, тебе не кажется это странным и немного пугающим? Я взрослая женщина с телом 13-тилетнего подростка и кубиками на прессе. Это все стоит очень-очень дорого, Ваня.Для того, чтобы поддерживать тело в таком состоянии, мне нужны 4 силовые тренировки в неделю, плюс растяжка, плюс кардио. Ни один нормальный человек не выдержит таких нагрузок, тем более в моем возрасте, если рядом не будет супер-квалифицированных тренеров, которые разработают программу и будут корректировать ее по ходу, с учетом всех моих физиологических особенностей, полученных травм и образа жизни.У меня есть диетолог, который в три часа ночи может сказать, как именно на моем самочувствии, уровне сахара и выработке гормонов скажется этот морковный салат. И пришлет мне смску о том, чтобы я не забыла уточнить из какого именно сорта моркови сделан этот салат. Потому что 4 из 140 видов моркови могут вызвать у меня аллергическую реакцию.У меня есть три косметолога. У каждого из которых есть медицинское образование. Они подобрали для меня уходовые ежедневные практики, делают мне ежемесячно поддерживающие процедуры и экстренные защитные штуки в случаях неблагоприятных погодных условий, сбоя в питании или гормональном фоне.Ваня, меня несколько раз в год тыкают иголками в лицо, чтобы доставлять в кожу витамины и какие-то микроэлементы с непроизносимыми названиями.И несмотря на все это, два года назад мне все-таки пришлось сделать пластическую операцию и натянуть подбородок куда-то к ушам.Я все это делаю, Ваня, потому что мой внешний вид – это мой рабочий инструмент. Все, что я умею делать для того, чтобы продолжать зарабатывать деньги и хоть как-то самореализовываться – это хорошо выглядеть. Это моя профессиональная обязанность и вложения в бизнес.От того, насколько хорошо я выгляжу, зависит, будут ли у меня рекламные контракты, приглашения на мероприятия, интервью типа этого и фотосессии на обложки.Невозможно так выглядеть в моем возрасте, не вкладывая в это миллионы денег и сотни часов времени.Потому что у нормальных женщин есть морщинки, целлюлит, варикоз и живот. Женское тело устроено так, что ему необходима большая жировая прослойка, нежели мужчинам. Здоровое тело человека, не посвятившего всю свою жизнь тренировкам, имеет запасы жирочка на боках, животе, ногах и немного на руках. Оно не может и не должно хорошо выглядеть в обтягивающих микро-юбках, кроп-топах и других предметах гардероба распущенной старшеклассницы.– Но как же здоровый образ жизни, спорт, правильное питание? – перебьет Диву ошалевший Ургант, предчувствующий скандал уже не только с производителями тренажеров для пресса, но и сорвавшийся контракт с омолаживающими кремами.– Здоровый образ жизни подразумевает заботу о своем самочувствии, а не о том, будет ли на тебя вожделенно пялиться пятнадцатилетний пацан. Здоровый образ жизни – это высыпаться, достаточно двигаться и в меру питаться тем, что требуется твоему организму. В меру – это не полторы тысячи калорий, это жиры, белки и углеводы, а не обезжиренный йогурт. У здорового человека есть живот и, как правило, нет рельефа, только если он или она генетически не предрасположены к нему.Чтобы добиться такого тела, которые показывают круглые сутки на всех дисплеях, от мобильников до рекламных баннеров, размером с футбольное поле, нужно очень много тренироваться и правильно составить вашу индивидуальную тренировочную программу.Это или дорого, или долго, а чаще всего – и то, и другое. Если у вас нет возможности делегировать эту задачу крутому профессионалу, вы, конечно, можете потратить пару лет на изучение этой предметной области самостоятельно, обложившись книгами, курсами, учебниками, продираясь через тернии мракобесия и рекламных обещаний, изучить биомеханику тела, химию и физику, что приводит ваши мышцы в движение, влияние гормонов, нутриентов, циркадных ритмов и пищевых добавок. И получив по факту второе высшее образование, наконец понять, как именно вам правильно тренироваться, чтобы через несколько лет упорного труда получить что? Сраные кубики на животе.Может, не стоит спускать на это жизнь? У вас же есть нормальная работа, представьте, чего вы можете добиться, вложив такое же количество энергии в нее? У вас ребенок растет, может, лучше сходить с ним в зоопарк, чем на шестую тренировку в неделю?– Но вы же этим занимаетесь. Вы что, хотите меньшей конкуренции, чтобы все были толстыми и уродливыми, и только вы – молода и красива?– Я этим занимаюсь потому, что это моя профессия. Я так деньги зарабатываю. Каждые сто рублей, которые я вкладываю в свою внешность, возвращаются мне тысячей. У людей, которым есть чем заняться, кроме того, чтобы работать выставочным дрессированным пуделем – нет.И человек, которого не фотографируют каждый день для глянца – не толстый и не уродливый. Он просто не выглядит так, как нужно для супер-специфичной ситуации «съемка на глянец». Да никто не выглядит. Ни я, ни вы. Нас обоих готовили к этому шоу три с половиной часа, нанося четыре слоя разнокалиберной косметики.Ваня, ты седьмой год сидишь в одной позе, повернувшись правильным углом к камере, потому что именно с этого ракурса ты выглядишь на 5 лет моложе. Я два года разучивала вот эту позу, в которой я хорошо выгляжу сидя. Я положение ног не меняла с 97 года, Ваня! И сижу я пятый час на самом краю этого страшно неудобного дивана. И это восьмой дубль, который, скорее всего, вырежут, потому что, например, мое запястье недостаточно хорошо смотрится вот под этим прожектором.Секрет нашей с тобой неотразимости, Ваня – это кропотливый труд десятков людей, которые географию наших лиц знают лучше, чем расположение вещей у себя в квартире. А ты хочешь, чтобы я сказала миллионам женщин, что если они дважды в неделю будут в перерывах между уборкой, воспитанием детей, карьерой, отношениями с мужем, заботой о родителях и взаимопомощью друзьям истязать себя на коврике тремя базовыми упражнениями на пресс – они смогут выглядеть так же! И если потратят чудом оставшиеся 4 тысячи от зарплаты не на пару хороших ужинов в ресторане и не на кружок танцев для дочери, а на эту сраную железку – тогда их мечты воплотятся. А если не получилось – значит, они ленивые и никчемные люди, неспособные даже к капле дисциплины!– Не 4, а всего 3999. Кстати, именно столько стоит новейший тренажер от нашего спонсора…– Ваня, ты дурак, Ваня. И подвинься на три сантиметра влево, ты так распереживался, что сдвинулся рабочей стороной лица от правильного света…Источник: https://telegra.ph/Vot-v-chyom-sekret-07-02