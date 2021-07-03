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Сообщество Власть Манипуляции 143 поста • 17 подписчиков подписаться
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Вот в чём секрет!

Вот в чём секрет! (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 июля 2021 13:34
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: деньги   иван ургант   манипуляция   пропаганда   телевидение   шоу   
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Я мечтаю увидеть такое шоу по ящику, где невероятно красивой женщине, сидящей на красном диване, ведущий задал бы дежурный вопрос:
– Дорогая СуперДива, вам уже 145 лет, а выглядите вы сногсшибательно, в чем ваш секрет?
А она бы лучезарно улыбнулась на камеру, что пишет «крупняк», и очень просто ответила:
– Деньги, Ваня, деньги.

Источник:

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Метки: деньги   иван ургант   манипуляция   пропаганда   телевидение   шоу   
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13  комментариев
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11k
ss 6 часов назад
Совесть? На ТВ?!... Автор! Да вы наивный простак. Искать совесть на ТВ, это всё равно, что искать девственность приглашённой пиз... Пардон! Приглашённой "звезды"
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36
Саша 5 минут назад
Причём тут Ваня?
Гостей приглашают продюсеры шоу.
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3k
Алексей 38 минут назад
Мудак - говномес, остается мудаком, даже если он умеет шутить и делать красивые глазки.
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4k
NeDron 50 минут назад
Три пациента с одинаковой болезнью пришли к врачу.
Жене богача он рекомендовал:
Море, фрукты, воздух.
Жене скромного служащего:
Фрукты и воздух.
Жене безработного:
Воздух, воздух и еще раз воздух.

Анекдот взят с сайта anekdotov.me
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6k
insaider 3 часа назад
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667
Not Found! 3 часа назад
Я человек простой: вижу Урганта - переключаюсь...
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6k
vitenok 4 часа назад
Из серии " розовый хомяк начинает подозревать".
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5k
Александр Иванов 5 часов назад
Почитайте программы сионизма-там как раз развращение "гоев"-одно из средств достижения мирового господства.
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16k
Александр Сучков 6 часов назад
А Иван единственный без совести? Программа выходит на канале Эрнста, без его разрешения подобных приколов не было бы. Так какие претензии к Урганту? Сразу к Эрнсту, не так ли? А кто выше, чем Эрнст? Рыба гниет с головы. И да- ничего плохого я не увидел в этом выпуске.
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