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Жестокий японский розыгрыш

Жестокий японский розыгрыш (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: видео   душ   испуг   реакция   розыгрыш   шоу   япония   
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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как на японских шоу пугают оказавшихся не в том месте и не в то время людей.

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Метки: видео   душ   испуг   реакция   розыгрыш   шоу   япония   
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9  комментариев
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3k
Пепелац Час назад
Интересно, актеру нос ломали? Неужели у потомков самураев из всех рефлексов остался только бег от опасности.
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683
Йожик 4 минуты назад
А если сердце слабое у кого? А если при падении руку/ногу сломать, голову разбить? Выбежать намыленным и с лестницы упасть? Жетоко и глупо (
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 45 минут назад
Ну почему же только у японцев? Помню, в 90х эти шоу были популярны.

Ссылка youtu.be
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791
sergON ☣️Месть печенегов☣️ 11 минут назад
Нефуя себе!!!
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32k
AGM Час назад
почему только мужики участвовали. неинтересно
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1k
Vitamin Час назад
Японцам больше заняться нечем?)
"Когда коту скучно..., он .."(с)
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19k
Батончик с маком Час назад
нефиг всякие люки в душевой делать
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6k
chichic1 Час назад
В душевой установили камеру? Однако...
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11k
gavrosh Час назад
Конечно кирпичей наложил бы, но с испуга и этому челюсть вывернул)))
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