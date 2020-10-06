Жестокий японский розыгрыш

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как на японских шоу пугают оказавшихся не в том месте и не в то время людей.
Еще одно доказательство того, что у японцев довольно странное чувство юмора.
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"Когда коту скучно..., он .."(с)