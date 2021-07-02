Суфлёр.Как сделаны Ольги Бузовы и Водонаевы

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Часто стал встречать в ленте посты примерно такого содержания... "Не понимаю феномен Ольги Бузовой, почему она так популярна?".
"ЭФФЕКТ СТУЛА".
В конце девяностых годов прошлого века в Голландии на одном из телеканалов решили устроить экспериментальное реалити-шоу.
Каждый час в эфире (на одну минуту) включали прямую трансляцию из пустой комнаты в которой стоял деревянный стул.
"ЭФФЕКТ СТУЛА".
В конце девяностых годов прошлого века в Голландии на одном из телеканалов решили устроить экспериментальное реалити-шоу.
Каждый час в эфире (на одну минуту) включали прямую трансляцию из пустой комнаты в которой стоял деревянный стул.
Стул был самый обычный. Он не умел петь или танцевать. У него не было никаких дизайнерских фишек. Такой стул мог найтись практически в каждом доме.
Зрители удивлялись, а зачем нам это показывают? В местной прессе даже вышло несколько статей о самом бессмысленном шоу в мире. Зрители и телекритики хихикали и подсмеивались, а некоторые наблюдатели даже откровенно издевались над создателями проекта. В чём фишка?
Но, через неделю стул повернулся немного влево. Те, кто заметили, задались следующим вопросом.. "Зачем это было сделано?" Некоторые особо впечатлительные люди даже потребовали вернуть расположение стула обратно.
Началась оживлённая дискуссия. Никто ничего не понимал, но у каждого уже сложилось своё представление о том, как должен правильно стоять стул. Прямо или немного влево.
Ещё через неделю стул резко повернулся на 180 градусов. И тут случилась настоящая истерика. К обсуждению того, как должен стоять стул подключились даже информационные программы других каналов.
Прошла ещё неделя и стул начал менять своё положение каждые сутки, а ещё через неделю каждый час прямого эфира. Аудиторию реалити-шоу разрывало на части от любопытства. Зрители гадали и делали ставки, пытались предсказать следующую позицию. У стула появились свои фан-клубы и хейтеры.
Вся Голландия обсуждала стул. Стул, стул и только стул.
Дальше стало ещё интереснее. Что именно, я рассказывать не буду. Гугл в помощь. К феномену Бузовой это уже отношения не имеет. Так вот...
Любой объект погруженный в медиа пространство, даже самый бессмысленный, способен накапливать информационную энергию. ВАЖНА ТОЛЬКО ЧАСТОТА ИЛИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЕГО ТРАНСЛЯЦИЙ И УПОМИНАНИЙ.
Объекту всего лишь нужно крутиться на одном месте, время от времени меняя градус своего расположения.
Если мы часто на что-то смотрим (читаем/слушаем), то это автоматически пробуждает в нас бессознательный интерес и приковывает наше внимание.
А кто управляет частотой трансляций и упоминаний? Крупные СМИ, и в частности в прикреплённом ниже видеообзоре показано, как Google искусственно пиарит Бузову. То есть весь "феномен" Бузовой - это просто результат сознательной политики владельцев ряда крупных СМИ, которые искусственно поместили её в центр внимания общественности, конечно, ради достижения конкретных целей, понять которые очень легко, подумав над тем, какие ценности транслирует эта "певица" в общество.
Зрители удивлялись, а зачем нам это показывают? В местной прессе даже вышло несколько статей о самом бессмысленном шоу в мире. Зрители и телекритики хихикали и подсмеивались, а некоторые наблюдатели даже откровенно издевались над создателями проекта. В чём фишка?
Но, через неделю стул повернулся немного влево. Те, кто заметили, задались следующим вопросом.. "Зачем это было сделано?" Некоторые особо впечатлительные люди даже потребовали вернуть расположение стула обратно.
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Началась оживлённая дискуссия. Никто ничего не понимал, но у каждого уже сложилось своё представление о том, как должен правильно стоять стул. Прямо или немного влево.
Ещё через неделю стул резко повернулся на 180 градусов. И тут случилась настоящая истерика. К обсуждению того, как должен стоять стул подключились даже информационные программы других каналов.
Прошла ещё неделя и стул начал менять своё положение каждые сутки, а ещё через неделю каждый час прямого эфира. Аудиторию реалити-шоу разрывало на части от любопытства. Зрители гадали и делали ставки, пытались предсказать следующую позицию. У стула появились свои фан-клубы и хейтеры.
Вся Голландия обсуждала стул. Стул, стул и только стул.
Дальше стало ещё интереснее. Что именно, я рассказывать не буду. Гугл в помощь. К феномену Бузовой это уже отношения не имеет. Так вот...
Любой объект погруженный в медиа пространство, даже самый бессмысленный, способен накапливать информационную энергию. ВАЖНА ТОЛЬКО ЧАСТОТА ИЛИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЕГО ТРАНСЛЯЦИЙ И УПОМИНАНИЙ.
Объекту всего лишь нужно крутиться на одном месте, время от времени меняя градус своего расположения.
Если мы часто на что-то смотрим (читаем/слушаем), то это автоматически пробуждает в нас бессознательный интерес и приковывает наше внимание.
А кто управляет частотой трансляций и упоминаний? Крупные СМИ, и в частности в прикреплённом ниже видеообзоре показано, как Google искусственно пиарит Бузову. То есть весь "феномен" Бузовой - это просто результат сознательной политики владельцев ряда крупных СМИ, которые искусственно поместили её в центр внимания общественности, конечно, ради достижения конкретных целей, понять которые очень легко, подумав над тем, какие ценности транслирует эта "певица" в общество.
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По телеку начали по вечерам показывать мужика несколько секунд. Сначала он просто сидел и смотрел. Просто смотрел в экран. Никто не мог понять, зачем. А так как примерно в то время эфир наполняли некие Чумаки и Кашпировские, то все думали, что этот мужик гипнотизирует, но чтобы не получилось т.н. эффекта плацебо, не говорил, а тупо делает. И люди, наши знакомые, друзья, во дворе я с мальчишками общался, их матеря и бабушки, садились перед телеком, ставили воду (как перед Чумаком), фрукты и прочее, чтобы уловить вечером взгляд этого чувака. Кто-то над этим смеялся, как, например, мой дед, кто-то верил в чудо, как, например, моя бабушка.....
И вот однажды свершилось - мужик заговорил. В одном эфире он смотрел- смотрел и вдруг сказал (фразу я помню дословно!) - "Наступит день, и я скажу все, что я думаю по этому поводу..."
И понеслась новая веха эфиров, теперь уже со словами... Теперь уже люди не знали, что это. Уже в колдовство и гипноз большинство верить перестали, другие верили, некоторые просто из любопытства... Какое-то время так продолжалось.
А потом была развязка. Я ее, к сожалению, не видел. Одним вечером разлетелась новость, глубоким разочарованием отразившаяся на лицах "веривших". Это оказалась реклама, чистой воды. Одним вечером этот мужик сказал про то, что рекламирует. Само собой, предмет рекламы никто не запомнил... Но после этого вечера некогда веривших людей потеряли смысл - смотрящего мужика больше не было...
Кто из 90-х? Кто это видел-помнит? Отзывайтесь!
Да, Бузова известна, но также, не менее известен Чикатило. Все знают эту фамилию, но можно ли сказать, что он популярен?
Не знаю ни одного поклонника Бузовой! При упоминании её фамилии народ плюётся и матерится.
Но кто-то упорно продолжает навязывать мысль о её популярности.