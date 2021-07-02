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Суфлёр.Как сделаны Ольги Бузовы и Водонаевы

Суфлёр.Как сделаны Ольги Бузовы и Водонаевы (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 09:30
Метки: Ольга Бузова   манипуляция   поп-культура   пропаганда   технологии   
1670
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Часто стал встречать в ленте посты примерно такого содержания... "Не понимаю феномен Ольги Бузовой, почему она так популярна?".
"ЭФФЕКТ СТУЛА".
В конце девяностых годов прошлого века в Голландии на одном из телеканалов решили устроить экспериментальное реалити-шоу.
Каждый час в эфире (на одну минуту) включали прямую трансляцию из пустой комнаты в которой стоял деревянный стул.

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Метки: Ольга Бузова   манипуляция   поп-культура   пропаганда   технологии   
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14  комментариев
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10k
Голос Вселенной 4 часа назад
Я помню, примерно такой же эффект стула в 90-х был. Где-то в начале 90-х по-моему.
По телеку начали по вечерам показывать мужика несколько секунд. Сначала он просто сидел и смотрел. Просто смотрел в экран. Никто не мог понять, зачем. А так как примерно в то время эфир наполняли некие Чумаки и Кашпировские, то все думали, что этот мужик гипнотизирует, но чтобы не получилось т.н. эффекта плацебо, не говорил, а тупо делает. И люди, наши знакомые, друзья, во дворе я с мальчишками общался, их матеря и бабушки, садились перед телеком, ставили воду (как перед Чумаком), фрукты и прочее, чтобы уловить вечером взгляд этого чувака. Кто-то над этим смеялся, как, например, мой дед, кто-то верил в чудо, как, например, моя бабушка.....
И вот однажды свершилось - мужик заговорил. В одном эфире он смотрел- смотрел и вдруг сказал (фразу я помню дословно!) - "Наступит день, и я скажу все, что я думаю по этому поводу..."
И понеслась новая веха эфиров, теперь уже со словами... Теперь уже люди не знали, что это. Уже в колдовство и гипноз большинство верить перестали, другие верили, некоторые просто из любопытства... Какое-то время так продолжалось.
А потом была развязка. Я ее, к сожалению, не видел. Одним вечером разлетелась новость, глубоким разочарованием отразившаяся на лицах "веривших". Это оказалась реклама, чистой воды. Одним вечером этот мужик сказал про то, что рекламирует. Само собой, предмет рекламы никто не запомнил... Но после этого вечера некогда веривших людей потеряли смысл - смотрящего мужика больше не было...
Кто из 90-х? Кто это видел-помнит? Отзывайтесь!
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3k
Еркен Полчаса назад
"ПОЗОРНО, НИЧЕГО НЕ ЗНАЧА, БЫТЬ ПРИТЧЕЙ НА УСТАХ У ВСЕХ" мне кажется это об этих ...
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3k
KL11 Час назад
Поставлю минус. Почему именно минус, я рассказывать не буду. Гугл в помощь
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3k
Юрий Злой 3 часа назад
никогда не был сторонником каких либо жанров или исполнителей, слушая музыку по настроению, у меня в плейлисте от тату и виагры, и до 50 цент, рамштайн, есть даже индийские треки
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2k
ых 3 часа назад
Согласно "эффекта стула", этот пост тоже пиарит бузову и водонаеву. Можно же было сделать пост об эффекте, не указывая фамилий.
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4k
VL 3 часа назад
вспомним гладиолус
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634
Not Found! 3 часа назад
Бузовы, Водонаевы и пр. всё вылазят и вылазят. Смотреть - себя не уважать!
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1k
Татьяна Юсова 4 часа назад
А мне кажется, что здесь идет подмена понятий «популярность» и «известность».
Да, Бузова известна, но также, не менее известен Чикатило. Все знают эту фамилию, но можно ли сказать, что он популярен?
Не знаю ни одного поклонника Бузовой! При упоминании её фамилии народ плюётся и матерится.
Но кто-то упорно продолжает навязывать мысль о её популярности.
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921
Кокс 4 часа назад
Спасибо, интересно. Буду изучать софт фильтрации контента чтобы отсекать говнопотоки из медиа сферы. Иметь бы какой-то черный список, по которому будут резаться результаты на поисковиках, сообщения в соцсетях, ролики на ютубе. А если бы такие черные списки были бы доступны для настройки в самих сервисах (чтобы обрезать на уровне формирования контента, а не его приема в браузере) это могло бы даже повлиять на популярность таких "стульев".
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