Суфлёр.Как сделаны Ольги Бузовы и Водонаевы

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Стул был самый обычный. Он не умел петь или танцевать. У него не было никаких дизайнерских фишек. Такой стул мог найтись практически в каждом доме.Зрители удивлялись, а зачем нам это показывают? В местной прессе даже вышло несколько статей о самом бессмысленном шоу в мире. Зрители и телекритики хихикали и подсмеивались, а некоторые наблюдатели даже откровенно издевались над создателями проекта. В чём фишка?Но, через неделю стул повернулся немного влево. Те, кто заметили, задались следующим вопросом.. "Зачем это было сделано?" Некоторые особо впечатлительные люди даже потребовали вернуть расположение стула обратно.Началась оживлённая дискуссия. Никто ничего не понимал, но у каждого уже сложилось своё представление о том, как должен правильно стоять стул. Прямо или немного влево.Ещё через неделю стул резко повернулся на 180 градусов. И тут случилась настоящая истерика. К обсуждению того, как должен стоять стул подключились даже информационные программы других каналов.Прошла ещё неделя и стул начал менять своё положение каждые сутки, а ещё через неделю каждый час прямого эфира. Аудиторию реалити-шоу разрывало на части от любопытства. Зрители гадали и делали ставки, пытались предсказать следующую позицию. У стула появились свои фан-клубы и хейтеры.Вся Голландия обсуждала стул. Стул, стул и только стул.Дальше стало ещё интереснее. Что именно, я рассказывать не буду. Гугл в помощь. К феномену Бузовой это уже отношения не имеет. Так вот...Любой объект погруженный в медиа пространство, даже самый бессмысленный, способен накапливать информационную энергию. ВАЖНА ТОЛЬКО ЧАСТОТА ИЛИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЕГО ТРАНСЛЯЦИЙ И УПОМИНАНИЙ.Объекту всего лишь нужно крутиться на одном месте, время от времени меняя градус своего расположения.Если мы часто на что-то смотрим (читаем/слушаем), то это автоматически пробуждает в нас бессознательный интерес и приковывает наше внимание.А кто управляет частотой трансляций и упоминаний? Крупные СМИ, и в частности в прикреплённом ниже видеообзоре показано, как Google искусственно пиарит Бузову. То есть весь "феномен" Бузовой - это просто результат сознательной политики владельцев ряда крупных СМИ, которые искусственно поместили её в центр внимания общественности, конечно, ради достижения конкретных целей, понять которые очень легко, подумав над тем, какие ценности транслирует эта "певица" в общество.