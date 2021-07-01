Профессиональное искусство владения кнутом

Житель Фолл-Крикс (Висконсин, США) то и дело публикует в соцсетях видеоролики, благодаря которым у него имеется целая армия поклонников. Например, людям очень нравится смотреть, как мужчина расправляется с арбузом.



И если вдруг вам покажется, что это не такое уж великое достижение, то имейте в виду — некоторые трюки требуют поразительной точности и аккуратности. Например, когда Адаму кнутом требуется сбить с бутылочной крышки зёрнышко риса, а то и вовсе крупинку соли.