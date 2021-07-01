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Профессиональное искусство владения кнутом

Профессиональное искусство владения кнутом (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 10:18
Метки: skill   Хлыст   видео   ковбой   лассо   мастерство   
199
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Адам Ринч показал чистую силу, скорость и точность, которые он может использовать своим верным кнутом. Он оттачивает свое мастерство с 1989 года.

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Метки: skill   Хлыст   видео   ковбой   лассо   мастерство   
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7  комментариев
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1k
Иван Иванов 59 минут назад
Да, этому парню тяжело найти равных
Ниньзю может убить только Ниньзя
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21k
Сибиряк 3 минуты назад
у нас свои профессионалы есть
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2k
Алекс Чебурашкин 55 минут назад
прям мастер ))))))) 3 минуты показывать замах и одну секунду удар )) операторы от бога!
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4k
Свирепый Бамбр 56 минут назад
Первый иблан, который начал готовиться к тиктоку до его появления!
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54k
pynh 59 минут назад
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