Профессиональное искусство владения кнутом

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Адам Ринч показал чистую силу, скорость и точность, которые он может использовать своим верным кнутом. Он оттачивает свое мастерство с 1989 года.
Житель Фолл-Крикс (Висконсин, США) то и дело публикует в соцсетях видеоролики, благодаря которым у него имеется целая армия поклонников. Например, людям очень нравится смотреть, как мужчина расправляется с арбузом.
И если вдруг вам покажется, что это не такое уж великое достижение, то имейте в виду — некоторые трюки требуют поразительной точности и аккуратности. Например, когда Адаму кнутом требуется сбить с бутылочной крышки зёрнышко риса, а то и вовсе крупинку соли.
И если вдруг вам покажется, что это не такое уж великое достижение, то имейте в виду — некоторые трюки требуют поразительной точности и аккуратности. Например, когда Адаму кнутом требуется сбить с бутылочной крышки зёрнышко риса, а то и вовсе крупинку соли.
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