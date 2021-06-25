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Раскаяние подростка, скручивающего колпачки с колес автомобилей

Раскаяние подростка, скручивающего колпачки с колес автомобилей (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 08:05
Метки: Крым   видео   подростки   раскаяние   челлендж   
1262
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Многие водители из России, Беларуси и Украины сейчас жалуются на пропажи колпачков с ниппелей колес автомобилей. Дело в том, что подростки в TikTok запустили новый противозаконный челлендж. Школьники крадут фирменные колпачки,а потом меняются ими или продают. Однако не всем юным тиктокерам удается скрутить колпачки с символикой автопроизводителя незаметно.

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Метки: Крым   видео   подростки   раскаяние   челлендж   
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18  комментариев
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4k
livaneth 2 часа назад
Владельцу машины повезло. Другому автовладельцу повезло меньше. За телефоном сына вернулась мама. Да не одна, а с подкреплением. На мужика "напавшего на детей" доблестные правоохранители повесили всё, что у них было нераскрытого.
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864
¯\_(ツ)_/¯ лесная лысоешка Полчаса назад
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15k
Lelik 36 минут назад
Ага, в крымских группах скулеж идёт "нельзя было телефон у дитачке забирать, нельзя было то, нельзя се, колпачки ваши копейки стоят, чо вам жалко".
Причем не один, не два таких комментатора, ТОЛПЫ.
По мне- мужик очень мягко и грамотно разрулил. Дал бы по жопе этим соплякам- был бы виноват, а так- молодец.
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27k
Aleks 40 минут назад
Тикток зло. Мужик красава.
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−103
v-50 Час назад
господи... подумаешь, в мое время была охота на "шильдики" от тачек, я не одобряю это но и не осуждаю, ибо сам таким был
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82
Шурман v-50 Час назад
У нас пацаны вначале 90тых снимали значки , бмв или мерседес , я сам не понял нахрена они это делали , сам лично в этом участия не принимал .
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9k
Владимир 2 часа назад
Сначала ссали в штаны, теперь колпачки скручивают.. Идиоты.
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156k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Вот шкоды, с ключиком ходят?
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3k
Горожанин 2 часа назад
Ха, ха! Мужику в школу нужно идти работать. Там давно забыли, что такое воспитание. На уме одно - натаскать детей на ЕГЭ и красиво отчитаться. Все!)
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