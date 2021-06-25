Раскаяние подростка, скручивающего колпачки с колес автомобилей

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Многие водители из России, Беларуси и Украины сейчас жалуются на пропажи колпачков с ниппелей колес автомобилей. Дело в том, что подростки в TikTok запустили новый противозаконный челлендж. Школьники крадут фирменные колпачки,а потом меняются ими или продают. Однако не всем юным тиктокерам удается скрутить колпачки с символикой автопроизводителя незаметно.
В Крыму автомобилист поймал школьников, которые пытались украсть колпачки с колёс его автомобиля и прославил их
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Причем не один, не два таких комментатора, ТОЛПЫ.
По мне- мужик очень мягко и грамотно разрулил. Дал бы по жопе этим соплякам- был бы виноват, а так- молодец.