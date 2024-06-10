Петербужцы жарили мясо на фоне надвигающегося смерча

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Непогода не смогла остановить компанию молодых людей в Ленинградской области. Парни и девушка жарили мясо на пляже на фоне надвигающегося смерча.
Плохая погода и надвигающаяся огромная воронка не смутила парней, которые решили отдохнуть на берегу Лемболовского озера и поесть мяса. Не забыли друзья и посмеяться над стихией.На вопрос одного из них, скоро ли будет мясо, мангальщик ответил, что еще «чуть-чуть».
«Чуть-чуть и до торнадо недалеко», — сказал ему друг.
«А мы поделимся с ним», — посмеялся тот, кто жарил мясо.
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Цыганы видимо развлекаются.