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Петербужцы жарили мясо на фоне надвигающегося смерча

Петербужцы жарили мясо на фоне надвигающегося смерча

Автор:
10 июня 2024 06:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Еда   Ленинградская область   Санкт-Петербург   пляж   смерч   торнадо   шашлык   
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Непогода не смогла остановить компанию молодых людей в Ленинградской области. Парни и девушка жарили мясо на пляже на фоне надвигающегося смерча.

Плохая погода и надвигающаяся огромная воронка не смутила парней, которые решили отдохнуть на берегу Лемболовского озера и поесть мяса. Не забыли друзья и посмеяться над стихией.На вопрос одного из них, скоро ли будет мясо, мангальщик ответил, что еще «чуть-чуть».

«Чуть-чуть и до торнадо недалеко», — сказал ему друг.

«А мы поделимся с ним», — посмеялся тот, кто жарил мясо.

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Метки: Видео   Еда   Ленинградская область   Санкт-Петербург   пляж   смерч   торнадо   шашлык   
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7  комментариев
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3k
Seryi_spb Час назад
Ну, в принципе норм. Одно не понятно, зачем в такую погоду угли раздувать, и без того должны разгораться.
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34k
Slonyash 38 минут назад
Нормальные русские люди! Ничего особенного.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−35
9k
perekrestok Час назад
С таким не просто поделишься - он сам все заберет!
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Себастьян Перейра
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