Утка защитила птенцов от цапли

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Туристы стали свидетелями противостояния двух птиц. Утка увидела цаплю на своей территории и бросилась на неё, чтобы защитить потомство.
Не на ту нарвалась!
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