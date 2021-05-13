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Утка защитила птенцов от цапли

Утка защитила птенцов от цапли (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 мая 2021 08:41
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   птенцы   птицы   утка   утята   цапля   
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Туристы стали свидетелями противостояния двух птиц. Утка увидела цаплю на своей территории и бросилась на неё, чтобы защитить потомство.

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Метки: в мире   видео   животные   птенцы   птицы   утка   утята   цапля   
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3  комментария
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14k
Жупел - Кипучая сера 51 минуту назад
Любая нормальная мама за своих детей вые..бет кого угодно!
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146k
anthrax 4 минуты назад
А шла такая важная,как птица-секретарь.
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2k
Николай Час назад
кунфу утки сильнее
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