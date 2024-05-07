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Ограбление пошло не по плану

Ограбление пошло не по плану

Автор:
07 мая 2024 07:15
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   грабитель   криминал   ограбление   фейл   
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Мужчина решил ограбить небольшую торговую точку. Однако во время налёта он встретил неожиданный отпор. Шокированный злоумышленник спешно покинул место преступления.

А могла и пуля прилететь.

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Метки: Видео   Прикол   грабитель   криминал   ограбление   фейл   
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1  комментарий
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Евгений Д 40 минут назад
Как все по наглому- знает что там кто то есть и лезет !!!
Надо было ему в жопу ножом ткнуть
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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