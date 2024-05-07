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Мужчина решил ограбить небольшую торговую точку. Однако во время налёта он встретил неожиданный отпор. Шокированный злоумышленник спешно покинул место преступления.
А могла и пуля прилететь.
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Надо было ему в жопу ножом ткнуть