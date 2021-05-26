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Суровая отцовская педагогика

Суровая отцовская педагогика (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 мая 2021 08:59
Метки: видео   дети   наказание   отец   прикол   тетрадь   
1205
1
1
Мужчина узнал, что его сын нарисовал на стене в школьном спортивном зале мужской половой орган. Родители ребенка решили не оставлять без внимания подобный проступок. Чтобы подобное больше не повторилось, глава семейства придумал простое и утомительное наказание для мальчика.

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Метки: видео   дети   наказание   отец   прикол   тетрадь   
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81k
Павел 2 часа назад
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509
bad-bubble 41 минуту назад
Теперь юнец профессионально рисует хрен)
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732
Hornet 48 минут назад
Теперь Федя профессиональный писькописец.
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2k
ддт Час назад
Изверги!)))) Лишить материнства! И отцовства тоже!!!))))
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16k
СергейПименов 2 часа назад
Начало ролика напомнило:
Ссылка www.youtube.com
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32k
Alex 2 часа назад
Все верно. Еще ремня по жопе не помешало бы
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