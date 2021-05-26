Суровая отцовская педагогика

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Мужчина узнал, что его сын нарисовал на стене в школьном спортивном зале мужской половой орган. Родители ребенка решили не оставлять без внимания подобный проступок. Чтобы подобное больше не повторилось, глава семейства придумал простое и утомительное наказание для мальчика.
Видео необходимо смотреть со звуком. Присутствует ненормативная лексика.
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