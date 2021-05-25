Дизель пошел в разнос

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Порой, чтобы сделать шоу совсем необязательно куда-то ехать на автомобиле, а достаточно поставить его на диностенд и немного погазовать. В данном видео демонстрация мощи на шоу пошла не по плану и привелка к непредсказуемым последствиям.
Ой, а что это так бумкнуло?
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Хотя, судя по оборотам, это был бензиновый мотор.