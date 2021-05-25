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Дизель пошел в разнос

Дизель пошел в разнос (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 12:51
Метки: авто   видео   мощь   пикап   
665
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1
Порой, чтобы сделать шоу совсем необязательно куда-то ехать на автомобиле, а достаточно поставить его на диностенд и немного погазовать. В данном видео демонстрация мощи на шоу пошла не по плану и привелка к непредсказуемым последствиям.

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Метки: авто   видео   мощь   пикап   
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9k
Александр Час назад
Большинство зрителей ради такого и приходят.
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760
Кристофер Робин 20 минут назад
Тук тук.. Кто там? Поршневая.
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215
Семен Полчаса назад
Мы с Петровичем вдвоем работали на дизеле....
Хотя, судя по оборотам, это был бензиновый мотор.
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10k
Джон Уик 54 минуты назад
Новенький даже не жжёный поршень.
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46k
noName 58 минут назад
Это не "в разнос",а сильно форсированный мотор разорвало.Последствия похожи,но причины разные
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