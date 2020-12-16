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Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить

Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 09:07
Сообщество : Криминал
Метки: авто   видео   месть   наказание   ограбление   преступление   
3954
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Двое мужчин попытались ограбить сидящего в автомобиле мужчину. Однако автолюбитель не только не позволил злоумышленникам осуществить задуманное, но и заставил их спасаться бегством.

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Метки: авто   видео   месть   наказание   ограбление   преступление   
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14  комментариев
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2k
смт 2 часа назад
Пересмотрел видос 5 раз и каждый раз получал кайф.
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Нихуахуа Час назад
Чутка руль не довернул. А так, это видос, поднимающий с утра настроение.
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Просто разбил себе тачку , и присесть запросто может за умышленный наезд ... 5 балов. То что они хотели его грабануть , фиг до кажеш, а то что он хотел их покалечить снято на камеру .
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2k
Hallo FreeSpace * Час назад
ну это нам не известно ...
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133
Roman Нихуахуа Час назад
Клянусь орфографическим словарем
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11k
* Hallo FreeSpace 43 минуты назад
И это не делает видео менее приятным для глаз:-)
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862
дормидонт Hallo FreeSpace 40 минут назад
Они подъехали со стороны пассажира. Может просто любители.
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2k
Hallo FreeSpace * 13 минут назад
это ДА )
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36k
Прораб 2 часа назад
Ещё и моцик прое.бали
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Рафаэль 2 часа назад
Чуть чуть промазал, а так бы распечатал их в с стенку хорошенько!!!
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