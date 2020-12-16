Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить

Двое мужчин попытались ограбить сидящего в автомобиле мужчину. Однако автолюбитель не только не позволил злоумышленникам осуществить задуманное, но и заставил их спасаться бегством.
Преступление и наказание.
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Метки: авто видео месть наказание ограбление преступление
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