Впечатляющий город для миниатюрных машинок

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Любопытная инсталляция художника Криса Бурдена, выставленная в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Metropolis II представляет собой модель современного шумного и оживленного города, по улицам которого с помощью магнитов движутся более 1000 миниатюрных автомобилей.
Круговорот машинок в природе
Масштабная кинетическая скульптура создавалась в течение четырех лет группой энтузиастов, которых возглавлял художник Криса Бурден.
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