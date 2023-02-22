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Впечатляющий город для миниатюрных машинок

Впечатляющий город для миниатюрных машинок

Автор:
22 февраля 2023 11:06
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Лос-Анджелес   США   видео   инсталляция   интересно   музей   художник   экспонат   
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Любопытная инсталляция художника Криса Бурдена, выставленная в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Metropolis II представляет собой модель современного шумного и оживленного города, по улицам которого с помощью магнитов движутся более 1000 миниатюрных автомобилей.

Круговорот машинок в природе


Масштабная кинетическая скульптура создавалась в течение четырех лет группой энтузиастов, которых возглавлял художник Криса Бурден.


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Метки: Лос-Анджелес   США   видео   инсталляция   интересно   музей   художник   экспонат   
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