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Девушка чуть не сожгла салон красоты вместе с клиентами

Девушка чуть не сожгла салон красоты вместе с клиентами (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 14:17
Метки: видео   китай   люди   происшествие   техника безопасности   
244
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Сотрудница китайского салона красоты пренебрегла правилами пожарной безопасности и чуть не спалила свое место работы вместе с ожидавшими педикюр клиентами. На видео попал момент возгорания.

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Метки: видео   китай   люди   происшествие   техника безопасности   
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67
tutu 54 минуты назад
заодно и подстригла
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13k
Serg2001 Минуту назад
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4k
Bartello 19 минут назад
Всё лучше, чем жрать всяких гадов летучих.
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27k
Fat Lynx 20 минут назад
Теперь это салон депиляции...
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37k
dima423 Полчаса назад
Только у нас, стрижка-вспышка))
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228
Sandmann 42 минуты назад
Такую "пищалку" вполне вместо "мигалки" можно использовать, а главное, без лицензии.
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