Девушка чуть не сожгла салон красоты вместе с клиентами

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Сотрудница китайского салона красоты пренебрегла правилами пожарной безопасности и чуть не спалила свое место работы вместе с ожидавшими педикюр клиентами. На видео попал момент возгорания.
"А что это так бумкнуло?!"
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