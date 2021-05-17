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Отведала веганскую сосиску в тесте

Отведала веганскую сосиску в тесте (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: vegan   Юмор   видео   корн дог   прикол   рогоз   сосиска в тесте   
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Во время отдыха на природе девушка наткнулась на рогоз и решила попробовать его на вкус. Назвав растение корн-догом (аналог хот-дога) она с удовольствие засунула початковидное соцветие себе в рот.

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Метки: vegan   Юмор   видео   корн дог   прикол   рогоз   сосиска в тесте   
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7  комментариев
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3k
Mimik 48 минут назад
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Ivan 23 минуты назад
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8k
Вася Полчаса назад
автор так это ты придумываешь названия порнороликов на всяких пронхабах ?
"(аналог хот-дога) она с удовольствие засунула початковидное соцветие себе в рот."..
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179
Nevad Black 53 минуты назад
аж прям во рту неприятное ощущение появилось. буээээ
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15k
Maks Es Час назад
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970
докладчик в угол Час назад
В рот засунула...
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