Отведала веганскую сосиску в тесте

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Во время отдыха на природе девушка наткнулась на рогоз и решила попробовать его на вкус. Назвав растение корн-догом (аналог хот-дога) она с удовольствие засунула початковидное соцветие себе в рот.
Почему не стоит кусать рогоз.
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"(аналог хот-дога) она с удовольствие засунула початковидное соцветие себе в рот."..