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Сообщество Жизнь в Беларуси 33 поста • 28 подписчиков подписаться
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Где гулял всю ночь?

Где гулял всю ночь? (1 видео)

Автор:
16 мая 2021 11:43
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: животные   курьёзы   минск   
341
1
Нерадивый бобр с нарушением всех правил переходил проспект в центре Минска

Источник:

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Метки: животные   курьёзы   минск   
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5  комментариев
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8k
Вася 3 часа назад
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1k
Макс Юпитер 2 часа назад
Он Шарика домой провожал.
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228
Sandmann 2 часа назад
Подробности "туточки"
https://news.tut.by/society/730500.htmlhttps://news.tut.by/society/730500.html
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Комментарий удален. Причина: флуд
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