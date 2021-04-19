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Эффектное завершение ссоры девушки с парнем

Эффектное завершение ссоры девушки с парнем (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   болгария   видео   витрина   магазин   происшествие   
3303
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Девушка в ходе словесной перепалки со своим молодым человеком разбила витрину магазина. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как героиня ролика усердно билась головой о витрину и проломила её.

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Метки: Девушка   болгария   видео   витрина   магазин   происшествие   
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38  комментариев
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462
Сергей 2 часа назад
походу пацану нужно срочно расставаться с этой неадекватной. Не могу представить на что еще она способна.
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5k
Николай 2 минуты назад
Хочу заметить парень не сбежал, а спокойно ушел, не трогайте его он и так уже был наказан за знакомство с этой прости господи дамой...
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5k
TirAn 3 минуты назад
5+. можно брать. гвозди забивать
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9k
Rihovich 11 минут назад
Так много вопросов... На что рассчитывала долбанутая? Почему в магазине идёт снег?
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450
Rakkaus Полчаса назад
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3k
Юра Гагарин Полчаса назад
вот везёт же дуракам, а ведь могло сильно поранить.
или не могло, может стекло такое ставят, безопасное?
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20k
Валерий 43 минуты назад
А нахрена?
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321
Евгений Требухин 45 минут назад
блин какая живучая мразь, даже не поранилась о стекло....везет же тварям.
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644
Александр 52 минуты назад
Синька - зло, да еще с губным фанариком. Очень плохо действует на неокрепший организм. Ну и конечно... Если в башне пое.нь ...
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6k
Игорь 54 минуты назад
молодой человек похоже уже привык к подобному.
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7k
Dabus 55 минут назад
Сразу напомнило, стихи известного поэта ...
Ссылка www.youtube.com
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2k
OLDer Час назад
ТП...
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27
Молчаливый Боб Час назад
Стесняюсь спросить, а что это было?
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28
Юрий Алматы Молчаливый Боб 51 минуту назад
Попытка шантажа, с целью добиться желаемого, при отказе парня - ложное заявление об избиении, но барышня не учла наличие камер.
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1k
Bogdan Krasota Час назад
Слабенькая витрина
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9
zo0m1k Час назад
Видимо шкура угрожала ему тем что напишет заяву за то что он ее отмудохал)))
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1k
GUSAR Час назад
Похоже это она?
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3k
VL Час назад
курица
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9
118 Час назад
Бл..., кавалер просто в сторону отошел.
Видео старое.
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112k
zubrilov 118 Час назад
А что ему еще делать, если девушка ёбобо?
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Srazu vidno , visoko inteligentnaya ,obrazovanaya , nezavisimaya zhenwina kotoraya znaet chto hochet i skolko stoit .Ewe neskolko let i im feminizm vse mozgi otnimit .
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11k
Evil MihailoSerbiya 44 минуты назад
Чел, купи клаву с русской раскладкой
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1k
Р Х Час назад
Вот и помирились
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27k
Acu900 Час назад
Отражающийся свет в ее очках словно у зомби из фильмов ужасов
Надо бы ее психиатру показать пока убийство не произошло...
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