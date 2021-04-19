Эффектное завершение ссоры девушки с парнем

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Девушка в ходе словесной перепалки со своим молодым человеком разбила витрину магазина. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как героиня ролика усердно билась головой о витрину и проломила её.
Инцидент произошел 5 марта в Софии, Болгария. Камеры сняли, как девушка упала внутрь торгового помещения, а затем сбежала вместе со своей второй половинкой.
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или не могло, может стекло такое ставят, безопасное?
Видео старое.
Надо бы ее психиатру показать пока убийство не произошло...